Ereğli Belediyesinden korona virüs mücadelesi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, birçok ülkede ölümcül sonuçlara sebep veren Korona (COVID19) virüsünün ülkemizde de tespit edilmesinin ardından önlemlerini artırdı.

Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri resmi kurumlar ve araçları, otobüs durakları, toplu taşıma araçları, camiler, kıraathaneler, tren garı, cezaevi, Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan binalar ile vatandaşların yoğun bulunduğu yerleri dezenfekte etti. Vatandaşlara hazırlanan broşürler de dağıtıldı. Hafta başı itibariyle merkezde olmayan mahallelerde cami, okul, kıraathaneler ve mahalle konakları da dezenfekte edilecek.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, tüm vatandaşların alınması gereken önlemlere dikkat etmesini ve ülkenin bu virüsü kayıpsız atlatacağına olan inancını dile getirdi. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Oprukçu, önlemlerin korona virüs tehdidinin tamamen ortadan kalkıncaya kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

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