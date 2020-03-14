Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3)

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KENDİ TUTUKLANDI AĞABEYİ SERBEST

Konya'da eniştesi Ebumüslim Kip ile kavga ederken tabancayla ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin Başaran tutuklandı ağabeyi Haydar Başaran adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-03-14 19:30:39



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