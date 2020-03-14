İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0


Tolga YANIK / KONYA, (DHA)STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Esat Sancaktar (xx), Serkan Ok (xx)
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul Taşkıran (xx) - Skubic (x), Selim Ay (xx), Uğur Demirok (xx), Guilherme (xx), Jonsson (xxx), Levan Shengelia (xx)(Dk.87 Jevtovic x), Deni Milosevic (xx)(Dk.81 Alper Uludağ x), Amir Hadziahmetovic (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Bajic (xxx)(Dk.78 Ali Turan x)
FENERBAHÇE: Harun Tekin (xx) Isla (xx), Jailson (xx), Gustavo (xx), Hasan Ali Kaldırım (xx), Emre Belözoğlu  (xx)(Dk.64 Mevlüt Erdinç x), Mehmet Ekici (xx)(Dk.46 Deniz Türüç x), Zajc (xx), Tolga Cigerci (xx)(Dk.83 Ferdi Kadıoğlu x), Rodrigues (xx), Muriç (xx) 
GOL: Dk. 41 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KARTLAR: Selim Ay, Uğur Demirok, Ertuğrul Taşkıran, Bülent Korkmaz (T.D.) (İttifak Holding Konyaspor) Hasan Ali Kaldırım, Rodrugies (Fenerbahçe)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 67 Skubic, Dk. 77 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)Süper Lig'in 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 41'inci dakikada Bajic'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımda 67'nci dakikada Skubic ve 77'nci dakikada Ömer Ali Şahiner kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yeşil-beyazllıar karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Konyaspor, bu sonuçla 8 maç sonra 3 puan almayı başardı. Sarı-lacivertliler ise galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.
16'ncı dakikada sağ kanattar Skubic'in ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda kaleci Harun topu çizgi üzerinden çıkardı. Konyasporlu futbolcuların topun çizgiyi geçtiği yönündeki itrazları üzerine hakem Hüseyin Göçek, VAR'dan gelen uyarıyla topun çizgiyi geçmediği yönünde karar vererek oyunu devam ettirdi.
24'üncü dakikada Shengelia'nın ortasına iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 
41'inci dakikada Skubic'in ortasında Jailson''un kafasından seken topu önünde bulan Bajic'n bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0
45'inci dakikada Guilherme'nin ortasına iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.
49'uncu dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 
58'inci dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Bajic'in dokunuşunda top direğin dibinden auta çıktı. 
62'nci dakikada Isla'nın ortasına iyi yükselen Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
67'nci dakikada Deniz Türüç'ü düşüren Skubic, hakem Hüseyin Göçek tarafından maçtaki ikinci sartını görerek kırmızı kartla oyun dışanda kaldı.
68'inci dakikada teknik direktör Bülent Korkmaz, itirazları nedeniyle hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kart gördü.
77'nci dakikada Deniz Türüç'ü düşüren Ömer Ali Şahiner, hakem Hüseyin Göçek tarafından maçtaki ikinci sartını görerek kırmızı kartla oyun dışanda kaldı.
Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdiDHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-03-14 22:07:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK ...
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ...
Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3)
YEREL HABERLER Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken ...
KTO, KTB ve KSO’dan disiplin uyarısı
YEREL HABERLER KTO, KTB ve KSO’dan disiplin uyarısı
(Görüntülü) Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O ...
Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)
YEREL HABERLER Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni ...
Konyaspor taraftarı Muhammet Ayaz'ın hayaline korona virüs engeli
YEREL HABERLER Konyaspor taraftarı Muhammet Ayaz'ın hayaline korona ...
Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk ...
Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (2)
YEREL HABERLER Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken ...
Beyşehir Gölü’nde av yasağı başlıyor
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde av yasağı başlıyor
(Görüntülü) Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne ...
Konya'da otogar ve duraklara dezenfektan kuruldu
YEREL HABERLER Konya'da otogar ve duraklara dezenfektan kuruldu
Sınır ötesi harekatlardan sonra askeri malzemelere ilgi arttı
YEREL HABERLER Sınır ötesi harekatlardan sonra askeri malzemelere ...
Ereğli Belediyesinden korona virüs mücadelesi
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden korona virüs mücadelesi
Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi 
YEREL HABERLER Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken ...
Konya'da eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Konya'da eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi
Muay thai hocası, bir sporcusuna daha cinsel saldırıda bulunmuş
YEREL HABERLER Muay thai hocası, bir sporcusuna daha cinsel ...
(Görüntülü) Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O ...
Kulu'da motosiklet kamyonete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kulu'da motosiklet kamyonete çarptı: 2 yaralı
Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından
YEREL HABERLER Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni ...
(Görüntülü) SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Fenerbahçe kafilesi Konya'da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X