Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

DHA

Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, arkadaşıyla oyun oynarken dengesini kaybederek gölete düşen Dursun Ali Özhölçek (15) hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Aşağı Esence Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan ve daha önce faaliyetini sonlandırdığı belirlenen kömür şantiyesi yakınındaki etrafı çevrili gölet kenarında oynayan iki arkadaştan Dursun Ali Özhölçek, dengesini kaybedip gölete düştü. Halil İbrahim A. (15) jandarma karakoluna giderek arkadaşı Özhölçek'in ayağının kayması sonucu suya düştüğünü, kurtarmak için suya girdiğini ancak bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledi. Halil İbrahim A.'nın ihbarı üzerine olay yerine olay yerine jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi ile Jandarma ekipleri sevk edildi. 
Dalgıçların çalışmaları sonucu Dursun Ali Özhölçek'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Özhölçek´in cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-03-14 23:52:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Zeki Murat Göle: Kendi adıma çok büyük utanç duyuyorum
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zeki Murat Göle: Kendi adıma çok büyük ...
Su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti
Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı ...
Bülent Korkmaz: “VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı”
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: “VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman ...
Zeki Murat Göle: Kendi adıma çok büyük utanç duyuyorum
YEREL HABERLER Zeki Murat Göle: Kendi adıma çok büyük utanç ...
Zeki Murat Göle: “Çok büyük utanç duyuyorum”
YEREL HABERLER Zeki Murat Göle: “Çok büyük utanç duyuyorum”
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK ...
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ...
Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3)
YEREL HABERLER Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken ...
KTO, KTB ve KSO’dan disiplin uyarısı
YEREL HABERLER KTO, KTB ve KSO’dan disiplin uyarısı
(Görüntülü) Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O ...
Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)
YEREL HABERLER Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni ...
Konyaspor taraftarı Muhammet Ayaz'ın hayaline korona virüs engeli
YEREL HABERLER Konyaspor taraftarı Muhammet Ayaz'ın hayaline korona ...
Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk ...
Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (2)
YEREL HABERLER Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken ...
Beyşehir Gölü’nde av yasağı başlıyor
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde av yasağı başlıyor
(Görüntülü) Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne ...
Konya'da otogar ve duraklara dezenfektan kuruldu
YEREL HABERLER Konya'da otogar ve duraklara dezenfektan kuruldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X