Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı (3)



VALİLİK: ENDİŞE EDİLECEK DURUM YOK, UYGULAMA TEDBİR AMAÇLI

Konya Valiliği'nce umre ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenlerin, Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan 2 KYK yurdunda karantinaya alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, uygulamanın, endişe edilecek durum olduğu için değil tamamen tedbir amaçlı hayata geçirildiği belirtildi. Umreden dönenlerin çoğunun Konyalı olması, uygun ve yeterli sayıda yurt kapasitesinin bulunması, kentte geniş sağlık imkanına sahip olunması, Konya Havaalanı'nın uluslararası yolcu kabulü yapmasının, karantina bölgesi olarak Konya'nın seçilmesinde etkili olduğu belirtildi. Valiliğin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunanlardan bir kısmı, uçakla Konya Havalimanı'na geldi. Sağlık taramasından geçirilen, çoğu maskeli kişiler, apronda bekletilen 7 belediye otobüsüne alındı. Otobüsler ile polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapıldı. Umreden dönenler, 14 gün karantinada tutulacakları Selçuklu ilçesinde bulunan ve özel olarak hazırlanan Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah KYK yurtlarına götürüldü.

Devletimiz tarafından uygulanmakta olan, Coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yurtdışında seyahat amaçlı bulunan (umre seyahatleri dahil) tüm vatandaşlarımızın Ülkemize dönüşleri genel bir planlamaya göre yapılmaktadır. Bu kapsamda, umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız, Ankara ve Konya İllerinde karantinaya alınmıştır. Valiliğimize ulaşan ve sosyal medyaya yansıyan bazı paylaşımlardan karantina bölgesi olarak neden İlimizin seçildiği ve herhangi bir vaka durumunun olup, olmadığı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

Daha önceki umre kafilelerinde şikayeti olmayan vatandaşlarımızın evinde 14 gün izole edilme uygulaması, umreden dönen bir vatandaşımızda Coronavirüs saptanmasıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararıyla değiştirilmiş, yeni uygulamaya göre şikayeti olmasa da vatandaşlarımızın evlerine gönderilmeden uygun bir mekanda 14 gün izole edilerek takip edilmelerine karar verilmiştir. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleri olan vatandaşlarımız da ayrıca değerlendirilmektedir. Bu uygulama, endişe edilecek bir durum olduğu için değil, tamamen tedbir amaçlı olup, karantina bölgesi olarak İlimizin seçilmesi; umreden dönen vatandaşlarımızın çoğunluğunun Konyalı olması, uygun ve yeterli sayıda yurt kapasitesinin bulunması, geniş sağlık imkanına sahip olması (İzolasyon ve tedavi yapılabilecek hastane, uzman ekip, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, ve koruyucu sağlık hizmetleri ekibi) ve Konya Havaalanının uluslararası yolcu kabulü yapması hususları değerlendirilerek Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenmiştir. Valiliğimizce konuya ilişkin her türlü çalışma titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez

2020-03-15 17:21:10



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