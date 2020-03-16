Beyşehir’de mahalleli gençlerden “Benim de dikili bir fidanım olsun” etkinliği

Konya’nın Beyşehir ilçesinde başlatılan “Benim de dikili bir fidanım olsun” etkinliği çerçevesinde, mahalle sakinleri çok sayıda meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Beyşehir’e bağlı Akçabelen Mahallesinde ikamet eden gençler, sosyal medya üzerinden fidan dikim kampanyası başlattı. Kampanyaya mahallede yaşayan vatandaşların yanı sıra, yurtdışında yaşayan gurbetçiler de katılımlarıyla ilgi gösterdi. Mahalle sınırları içerisinde yer alan mesire alanlarının yanı sıra, yöredeki ata yadigarı olan çeşmelerin etrafında da fidan dikimleri gerçekleştirildi. Fidanları Toprakla buluşturmanın ardından can suyu verilen fidanların korunması amacıyla etrafı tel örgülerle çevrildi.

Kampanyaya imza atan gençler, maksatlarının yörede ikamet eden Çetmi Şeker Fasulyesi ekimi yapan üreticiler ile diğer tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin çeşme başlarında mola verirken büyüyecek ağaçların meyvelerinden istifade etmesi olduğunu belirtti. Gençler, “Yoldan geçen misafirlerimiz de çeşme başlarında su içerken bu ağaçlardaki meyvelerden faydalanabilecek. Ayrıca, doğadaki hayvanlar da bu meyvelerden istifade edebilecek. Bu maksatla yöremizde yaklaşık çeşitli türde 100 meyve fidanını toprakla buluşturduk. Etkinliğimize hem maddi, hem manevi destek veren, hem de fidan dikerek katılan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecek nesillere çok önemli gördüğümüz, herkese örnek olabilecek bir hatıra bıraktığımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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