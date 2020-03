MEPAŞ’A “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı” ödülü

Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş (MEPAŞ), sikayetvar.com’un 5. kez gerçekleştirdiği A.C.E Awards'ta Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı ödülüne layık görüldü.

Gerçekleştirilen ödül töreninde, SikayetVar A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards 2020 Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Gold Ödülü’nü MEPAŞ Müşteri Hizmetleri ve Operasyonlar Müdürü Fatih Yetimoğlu aldı. Yetimoğlu, bu ödüle layık gören tüm MEPAŞ müşterilerine teşekkür etti.

Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü İlker Arslanargun da yaptığı açıklamada; MEPAŞ olarak, müşterilerimizin taleplerini ve şikayetlerini etkin ve doğru yöneterek marka imajı, müşteri sadakati ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak temel amacımızdır. Bizim temel değerimiz müşteri memnuniyetidir. Müşterilerimizin bize tüm kanallardan ulaşabileceği, her an yanında olabileceğimiz uygulamaları hayata geçiriyoruz. Onların taleplerini pek çok kanaldan elde ettiğimiz verilerle eğilimlerini saptıyor, onlar için müşteri deneyimini mükemmel hale getirmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiğimiz mobil uygulamamızla bu memnuniyeti daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızın böylesine anlamlı ödül ile taçlanmasından dolayı da gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

