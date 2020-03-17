Altun: “Çanakkale Zaferi vatan ve bayrak sevgisinin en büyük göstergesidir”

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, Çanakkale Zaferi’nin, vatan ve bayrak sevgisinin en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Altun mesajında, “Ecdadımız tarih boyunca çok sayıda destan yazmıştır. Bunlardan belki de en önemlisi tüm dünya ülkelerine ibret olan Çanakkale Zaferimizdir. Türk milleti vatanına bağlılığını bu zaferle bir kez daha dünyaya haykırmıştır. Çanakkale Zaferi vatan ve bayrak sevgisinin en büyük göstergesidir. Atalarımızın yapmış olduğu vatan savunmasındaki azmin ve inancın en yoğun yaşandığı ve bütün dünyaya Türk’ün gücünün kanıtlandığı Çanakkale Savaşı sonrası, İhtilaf Devletlerine mensup düşman ülkeler Osmanlı’yı parçalamanın kolay olmadığının farkına vardılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cephedeki askerlere ‘Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum’ demesi vatan savunmasının kutsallığını ortaya koymuştur. Atalarımız vatan uğruna hiç düşünmeden ölüme koşmuştur. Onların kanlarıyla suladığı topraklara büyük bir şevkle sahip çıkmalıyız. Unutmamalıyız ki, atalarımızdan miras aldığımız bu emaneti torunlarımıza eksiksiz olarak bırakmak boynumuzun borcudur” dedi.



“Tarihimizden gereken dersleri almalıyız”

Türk milletinin hoşgörüsünün en güzel örneklerinden bir tanesinin de Çanakkale’de yaşandığını söyleyen Altun, “Evlerinden yüzlerce kilometre uzakta savaşarak ölen Anzaklar için her yıl düzenlenen anma törenine çok sayıda Avustralyalı katılmaktadır. Büyük önder Atatürk, ölen Anzakların ailelerine seslenerek, ‘Siz çocuklarınızı savaşmaları için gönderdiniz, onlar cephede öldüler. Sakın merak etmeyiniz, yavrularınız ebedi istirahatlerini topraklarımızda huzur içinde sürdürecekler’ demiştir. Bu, Türk milletinin ne denli saygılı ve hoşgörülü olduğunun en güzel göstergesidir. Her türlü dış tehlikeye karşı gözü açık, vatanını, milletini seven, örf ve ananelerine bağlı, ecdadına yakışır bir millet olmak ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çok çalışmalı ve tarihimizden gereken dersleri almalıyız. Bugün buna her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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