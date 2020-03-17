Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkanlığına Seyit Karaca seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanlığına Medova Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Karaca oy birliğiyle seçildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran başkanlığında meclis başkanlık divanını seçmek ve sektörün güncel konularını istişare etmek üzere Ankara Birlik Merkezinde bir araya geldi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran yaptığı açılış konuşmasında, meclislerin TOBB kanununun 57. Maddesi uyarınca kurulduğunu ve kamuözel sektörsektörel sivil toplum kuruluşlarını yasal zeminde bir araya getiren bir platform olduğunu dile getirdi. Öztürk Oran, meclislerin amacının sektörel bazda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek, bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için uğraşmak ve nihai aşamada sektörlerin gelişimine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Sektörün gelişmesine ışık tutacak konuların meclis tarafından belirlendiğine dikkat çeken Oran, bu minvalde Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi’nin yaptığı çalışmaları ve faaliyetleri aktardı ve bir önceki dönemde meclis adına önemli çalışmalar yürüten başkanlık divanına emekleri ve çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen Meclis Başkanlık Divanı seçimi sonucunda, Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkanlığına Medova Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Karaca oy birliğiyle, başkan yardımcılığına Özel Hastaneler Platformu Dernek Başkanı Mehmet Altuğ oy çokluğu ile seçildi.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanlık Divanı seçiminin ardından Meclis Üyeleri koronavirüs nedeniyle sektörün içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

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