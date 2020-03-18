Hüyük’te koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

Konya’nın Hüyük ilçesinde, korona virüse (Covid19) karşı Hüyük Belediyesi tarafından dezenfekte çalışmalarının yanı sıra halkı bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerin de yürütüldüğü bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük kent merkezi ve ilçeye bağlı 23 mahallenin tümünde koronavirüse karşı önlem ve tedbir maksadıyla ilaçlama ve halkı bilgilendirme çalışmaları yapıldığını belirtti. Başkan Çiğdem, bu çerçevede Hüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel kıyafetli ekiplerin ilçedeki okul, mahalle muhtar ofisleri, camiler, hizmet salonları, toplu taşıma araçları, çocuk parkları, faaliyetlerine ara verilen kıraathane ve kafeteryalar, halkın toplu olarak kullandığı ya da bireysel sık kullanımın olduğu tüm mekanlarda ilaçlama ile dezenfekte yaparak virüsün bulaşması ve yayılmasına yönelik önleyici önlem ve tedbir almakta olduğunu kaydetti. Başkan Çiğdem, belediye olarak koronavirüsün ülke ve ilçe için tehdit olmaktan çıkana kadar bu çalışmaların belediye olarak kesintisiz olarak devam edeceğini belirterek, "İlçemizde bulunan okullardaki sınıflar, okul toplantı salonları, spor salonu, kantin ve laboratuvar gibi bölümler de yürütülen bu çalışmalar kapsamında en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edilip temizlenmiştir" ifadesini kullandı.

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