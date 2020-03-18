Konya Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, iddianamedeki sevk maddelerine bağlı değil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, iddianamedeki sevk maddelerine bağlı değil

DHA

Konya Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, iddianamedeki sevk maddelerine bağlı değil


Tolga YANIKHasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken, ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker (20) hakkında toplam 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame hakkında Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, açıklama yaptı. Şeker'in avukatı olan Aladağ, ''Sayın mahkeme, iddianamede belirtilen sevk maddelerine bağlı değildir. Yapılacak kavuşturmada, yargılamada; savunmalar, toplanacak delillerin ardından yine bizim sanık müdafisi Kadir Şeker'in avukatı olarak yapacağımız savunmayla birlikte 'meşru müdafaanın sınırlarının aşılması' üzerine hüküm kurabilir'' dedi. 
Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Yapılan soruşturma sonucu Kadir Şeker hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.  İddianamede Şeker'in, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Şeker ayrıca yanında taşıdığı bıçak için de 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.
'MAHKEMENİN MEŞRU MÜDAFAAYA SOKABİLMESİ MÜMKÜN'
Kadir Şeker'in avukatlarından, Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul süresinin 15 gün olduğunu, Mahkeme Başkanlığı'nın bu süreçte iddianameyi kabul edebileceği gibi eksik görüp, savcılık makamına iade edebileceğini hatırlattı. Şeker'in 'meşru müdafaa sınırının aşılması' suçundan yargılanması gerektiğini belirten Aladağ, şunları söyledi:
''Bu aşamada iddianame kabul edilmeden basından öğrendiğimiz kadarıyla sevk maddeleri üzerinde yorum yapmanın çok sağlıklı olmayacağını belirteyim. İddianamede basından öğrendiğimiz üzere kurulduğunu varsayarsak, 'adam öldürme' ve 'haksız tahrik' indirimlerinin uygulanması yönünde görüş beyan etti savcılık. Sayın mahkeme, iddianamede belirtilen sevk maddelerine bağlı değildir. Yapılacak kavuşturmada, yargılamada, savunmalar, toplanacak delillerin ardından yine bizim sanık müdafisi olarak Kadir Şeker'in avukatı olarak yapacağımız savunmayla birlikte meşru müdafaanın sınırlarının aşılması üzerine hüküm kurabilir. İddia ediyoruz; Kadir Şeker'in amacı, kastı, adam öldürmek değildi. Olsa olsa kabul etmemekle birlikte yaralama eylemenin neticesinin öldürmeyle sonuçlandığını düşünerek de daha az cezayı gerektiren bir maddeden de hüküm kurulması mümkün. Umarım Kadir Şeker için vatandaşın gönlünde, nezdinde vicdanında oluşacak bir kararın hasıl olacağını düşünüyorum. Mahkemenin bunu meşru müdafaaya sokabilmesi mümkündür. ''
'MEŞRU MÜDAFAANIN SINIRININ AŞILMASI HÜKMÜNÜ SAVUNACAĞIZ'
Meşru müdafaanın temel prensibinin, silahların eşitliği olduğunu kaydeden Aladağ, ''Ölen maktulün üzerinde silah ve herhangi bir cismin olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenden dolayı savcılığın, iddianamede 'meşru müdafaa yoktur ya da sınırları aşılmamıştır' diye bir yorum yapma ihtimali var. Biz ısrarla beyan etmeye çalışıyoruz, meşru müdafaanın ardından düzenlenen madde de 'meşru müdafaanın sınırlarının aşılması' diye bir hüküm var. Bu hüküm şunu söylüyor; korku, panik altında işlenen eylemde ceza vermeyebilirsin. Kadir'in kaçma eylemi var. Israrla maktulün, Kadir'in üzerine saldırısı var. Ardından iki eliyle boğazına saldırması var. Kadir'in bu saldırı başka türlü nasıl defedebileceğini emin olun ben de bilmiyorum. Ölüm olayından dolayı hepimiz üzüntü duyuyoruz. Meşru müdafaanın sınırının aşılması hükmü üzerinde savunmamız, ısrarlı olacak'' diye konuştu. 
'SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ'
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü belirten Aladağ, ''Ülke gündemine oturan bir konu oldu. Savcılık makamı da gerçekten titiz ve detaylı. Evet, bir adam öldürme eylemi için 5 Şubat'tan bugüne 45 günlük bir süre, çok kısa sürede iddianame hazırlandı. Soruşturma makamını takdir etmek lazım. Kadir'in tramvaya binişi, tramvayda yanında oturan insan, bilet satan gişe memuru, o sırada parkta oynayan Suriyeli gençler, orada bulunan bir Türk vatandaşı gencimiz, komşular, Kadir'in oturduğu teyzesinin bulunduğu site sakinlerinin tamamının ifadesi alındı. Kadir'in kıyafetlerinin tamamının adli tıp incelemesi yapıldı. Bıçağın adli tıp incelemesi yapıldı. 112 Acil Servis ile yapılan görüşmelerin tamamı dosyada mevcut. Çok kapsamlı ve titizlikle hazırlanmış bir dosya olduğunu söylemek mümkün'' dedi.
'KADİR'İN PSİKOLOJİSİ YERİNDE'
Kadir Şeker ile cezaevinde görüştüğünü de anlatan Baro Başkanı Aladağ, ''Kadir ile görüştüm, psikolojisi yerinde. Cezaevi mevzuatı koşulları çerçevesinde uygun koşullar sağlandı ve ders çalışmaya da başladı. Kadir için şu an olumsuz bir durumun olmadığını söylemek isterim. Pek tabi ki 20 yaşında bir delikanlı arzu etmediği olayla karşı karşıya kaldı. Bir an evvel özgürlüğüne kavuşmak istiyor" diye konuştu.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK -Hasan DÖNMEZ
2020-03-18 14:02:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, iddianamedeki sevk maddelerine bağlı değil
YEREL HABERLER (Görüntülü) Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, ...
Yunak'ta korona virüsüne karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yunak'ta korona virüsüne karşı ilaçlama çalışmaları ...
Konya’da umreden dönenlerin karantina süreci devam ediyor
YEREL HABERLER Konya’da umreden dönenlerin karantina süreci devam ...
Başkan Kavuş'tan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kavuş'tan 18 Mart mesajı
Akşehir Belediyesinden geçici tarım işçilerine yardım
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinden geçici tarım işçilerine yardım
Konya Valiliği'nden, 'düğün ve yemekli toplantılar' uyarısı
YEREL HABERLER Konya Valiliği'nden, 'düğün ve yemekli toplantılar' ...
Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü ...
Konya Büyükşehir zabıtadan korona virüsü denetimleri
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir zabıtadan korona virüsü denetimleri
Hüyük’te koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları
YEREL HABERLER Hüyük’te koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları
(Görüntülü) Kadir Şeker olayında öldürülen Özgür Duran'ın babası 'İstenen ceza bir nebze olsa acımızı hafifletti'-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadir Şeker olayında öldürülen Özgür ...
Konya Valiliğinden korona virüsü yasağına uymayanlara ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Konya Valiliğinden korona virüsü yasağına uymayanlara ...
Konya’da Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla töreni yapıldı
YEREL HABERLER Konya’da Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü ...
Kadir Şeker, hakkındaki iddianame hazırlandı: 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi (Yeniden)
YEREL HABERLER Kadir Şeker, hakkındaki iddianame hazırlandı: 12 ...
(Görüntülü) Kadir Şeker, hakkındaki iddianame hazırlandı 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadir Şeker, hakkındaki iddianame ...
Kadir Şeker, hakkındaki iddianame hazırlandı: 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
YEREL HABERLER Kadir Şeker, hakkındaki iddianame hazırlandı: 12 ...
Alacak verecek kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti Konya'da alacak verecek kavgasında yeğenini ve arkadaşını öldüren 2 kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Alacak verecek kavgasında ağır yaralanan genç ...
Ablasının borcu yüzünden yeğenini öldürüp, arkadaşını yaraladı (2)
YEREL HABERLER Ablasının borcu yüzünden yeğenini öldürüp, arkadaşını ...
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Suudi Arabistan'da kalan umrecilerle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'da kalan umrecilerle ilgili açıklama
Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkanlığına Seyit Karaca seçildi
YEREL HABERLER Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkanlığına Seyit ...
Selçuklu Belediyesinden e-belediye çağrısı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden e-belediye çağrısı
Beyşehir Gölü’nde yasak dönemde olta avcılığı da yasak
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde yasak dönemde olta avcılığı da ...
Konya'da umreden dönenlerin karantina süreci devam ediyor Yakınlarına eşya getirenler, telefonla görüşüyor, eşyalarını ulaştırıyor
YEREL HABERLER Konya'da umreden dönenlerin karantina süreci devam ...
SMMMO Başkanı Erdal: "Meslek camiamız ve mükellefler için önlem alınması gerekiyor”
YEREL HABERLER SMMMO Başkanı Erdal: "Meslek camiamız ve mükellefler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X