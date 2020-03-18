İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK / KONYA (DHA) İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig´in 27'nci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği´ne konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Topla yapılan çabukluk hareketleri, gruplar halinde yapılan 7´ye 3 ve 5´e 5 oyunlar ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmanda takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Uğur Demirok, Faruku Miya ile Marin Anicic yer almadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-03-18 14:58:57
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