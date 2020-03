"Kolonya üretiminde sorun yok, yeterince etil alkol var" PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk: "Milletimiz, kozmetik ve kimya sanayi ile kolonya üreticileri rahat etsin, ülkemizde yeterince etil alkol var" “Gerekirse bu milleti gıdanın için yüzdürürüz”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü (Covid19) salgını sonrası etanolden üretilen dezenfektan ve kolonyaya talebin arttığını belirterek, "Milletimiz, kozmetik ve kimya sanayi ile kolonya üreticileri rahat etsin, ülkemizde yeterince etil alkol var. Ayrıca etil alkolün üretileceği şeker pancarından elde edilen melas da var" dedi. Konuk, Türkiye’nin gıda devlerinden Torku markasıyla üretilen et, süt, şeker, bakliyat ve yağ gibi birçok üründe arz sorunu yaşamadıklarını da belirterek, “Gerekirse bu milleti gıdanın için yüzdürürüz. Telaş ve endişeye gerek yok” dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü (Covid19) salgını sonrası etanolden üretilen dezenfektan ve kolonyaya talebin arttığını hatırlattı. Türkiye’de kullanılan etanolün yüzde 56’sını Konya Şeker olarak 2012 yılından bu yana ürettiklerini kaydeden Recep Konuk, benzinle harmanlanan yüzde 3 oranında etanolün 3 ay süreyle ertelenmesinin ani talep artışının karşılanmasını sağladığını söyledi.



“Ülkemizde yeterince etil alkol var”

Normal şartlarda 1,5 yılda tüketilen etanolün 15 günde talep edildiğini ifade eden Konuk şöyle konuştu:

“Milletimiz, kozmetik ve kimya sanayi ile kolonya üreticileri rahat etsin, ülkemizde yeterince etil alkol var. Ayrıca etil alkolün üretileceği şeker pancarından elde edilen melas da var. Buradaki sıkışma nedir derseniz, belki toplam 11,5 yılda talep edilecek olan etil alkolün şu 1015 gün içerisinde talep edilmesinden kaynaklanan bir yoğunluk var. Dolayısıyla bunun çözümüyle ilgili özellikle Sanayi Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımız bir araya geldi. EPDK ile birlikte çalışarak benzine katılan yüzde 3 oranındaki etanol tüketimini 3 aylığına ertelemiş oldular. Dolayısıyla artık benzine katılan etanol de dezenfektan ürünü olarak artık piyasaya arz edilmeye başladı. Dolayısıyla talebi karşılamak da, arzın zorluğu da giderilmiş oldu. Nitekim biz yaklaşık 84 milyon metreküple Türkiye’nin etanol tüketiminin yaklaşık yüzde 56’sını 2012’den beri üretiyoruz. Ürettiğimiz etil alkol düne kadar benzinin yüzde 3’ü kadar belki ham petrol ithalatına katkı veriyordu ama sağlığın söz konusu olduğu yerde ticarette karlılıkta artık teferruat haline geldi, bir teferruattan ibaret. Sağlık söz konusuysa gerisi teferruat. Nitekim bunun gereğidir ki artık etanolün tamamına yakınını piyasaya arz ermeye başladık. Belki birkaç gün daha her ne kadar ürün bol da olsa taşımasından dolayı kaynaklanan zorluk olabilir o da hızla çözülüyor. Dolayısıyla hiç kimsenin panikle alım yapmasına gerek yok. Yeterince ürün var ve ürünün de ham maddesi mevcut. Herkes müsterih olsun, biz bu işe rahatlıkla yeteriz.”



“Bu milleti gıdanın içinde yüzdürürüz”

Recep Konuk, gıda stoku yapanların marketlerden çürümek üzere mal aldıklarını dile getirerek, Türkiye’nin gıda devlerinden Torku’nun ürünlerini halka arz etmekte bir sorun yaşamadığını vurguladı.

“Gerekirse bu milleti gıdanın için yüzdürürüz. Telaş ve endişeye gerek yok” diyen Konuk, “Gıda ile ilgili de gördüğüm kadarıyla vatandaş aceleci davranıyor, stok yapıyor. Bana göre, çürümek üzere mal alıyor marketlerden, bunlara hiç gerek yok. Türkiye’nin gıda ile ilgili arzında bir sorun yok. Şeker, yağ, et, süt, patateste ve un başta olmak üzere üretimimiz sürüyor. Türkiye’nin en büyük gıda firmalarından biri olarak Torku’nun böyle bir sıkıntısı yoksa insanlar rahat etsin, müsterih olsunlar. Diğer gıda firmaları bunlardan daha farklı bir yere konumlanmış değil. Herkesin yeterince ham maddesi de var. Ne ette, ne sütte, ham maddede, yani beside veya buğdayda, bulgurun ham maddesinde hem intikalde bir sorun yok hem de zaten bizim yeterince stoklarımız var” dedi.



"Tarımsal üretimde gelecek yılın tedbirini almalıyız"

Konuk, önümüzdeki yıllarda gıdanın alt yapısının temini noktasında problem yaşanabileceğinin öngörüldüğünü, bunun için de şimdiden tedbir alınmasının yerinde olacağını söyledi. Konuk şunları kaydetti:

"Çünkü dünyanın her tarafında pandemi ilan edildi. Doğal olarak bütün dünyanın ilgilendiği, dünyanın etkilendiği bir yapı var. Dolayısıyla gıda ile ilgili belki yapılacak bir müdahaleye ihtiyaç var, önümüzdeki yıl sıkıntı olmaması adına. Gıdanın ham maddesi olan tarımsal üretimin inkıtaya uğramaması adına ilgili bakanlıklarımızın, özellikle Tarım ve Sağlık Bakanlığının müdahalesine, daha doğrusu bir yol haritasına ihtiyaç var. Sebebi nedir? Çünkü belki bugün şehirlerde yoğunluk var ama zirai üretimde belli kademelerinde mutlaka yoğun emek isteyen işler var. İşte bu fide dikimidir, çapadır, sera faaliyetleridir, burada yoğun insan faaliyetleri oluyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir argümanı geliştirmeye ihtiyaç var. Bu yıl kesinlikle sıkıntımız yok ama öbür yılın tedbirlerini almak zorundayız."

