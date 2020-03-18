Eaton Teknoloji Karavanı Konya’yı ziyaret etti

Güç yönetimi şirketi Eaton’nın tüm dünyayı dolaşan teknoloji karavanı Konya’yı ziyaret etti.

Güç yönetimi şirketi Eaton, yenilikçi ürünlerini tanıttığı, tüm EMEA’da geleneksel hale getirdiği Mobil Teknoloji Günleri ile 5'inci kez Türkiye'ye geldi ve son olarak Konya'yı ziyaret etti. Karavanda birçok farklı sektörden Eaton kullanıcılarına yenilikçi ürünler sunuldu. Türkiye’ye gelen Eaton teknoloji karavanı, 11 Kasım 11 Mart tarihleri arasında Anadolu’nun birçok noktasında Mobil Teknoloji Günleri ile teknolojiseverler ile buluştu.

Karavanda birçok farklı sektörden Eaton kullanıcılarına yenilikçi ürünler tanıtıldı. Ayrıca sunulan ürünlerden yeni nesil kontrol rölesi easyE4 dikkat çekti.



Teknoloji karavanı birçok sektörden farklı kullanıcılarla bir araya geldi

Yapılan bilgilendirmede; Eaton Teknoloji Karavanı'nda, Yeni dijital NZM, easyE4 gelişmiş kontrol rölesi SmartwireDT akıllı kablolama sistemi, soketli motor yolvericileri gibi birçok ürün 12 farklı ilde makine imalatından gıdaya, havalandırma ve soğutma sektöründen temiz/atık su, demirçelik, madencilik, işleme, ambalaj, seracılık, tarım ve birçok sektöründen kullanıcılara ulaştı.



"Teknoloji karavanımızla tüm Anadolu’ya ulaşmayı hedefliyoruz"

Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Eaton Elektrik, 2015 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlikler ile Mobil Teknoloji Günlerini Türkiye’de bir kültür haline getiren ilk firmadır. Bu anlamda Eaton Elektrik Türkiye Grubu olarak Mobil Teknoloji Günleri ile EMEA bölgesi içerisinde en çok kilometreyi kat eden, en çok müşteriye ulaşan ekip olmanın gururunu taşıyoruz.” dedi.

Bu yıl elektrik ve hidrolik teknolojilerini 2 ayrı teknoloji aracıyla tanıtan ve Türkiye’de birçok şehirde gezdiğini belirten Özcan; "Elektrik Mühendisleri Odasının bazı şubeleri ile ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliklerle meslektaşlarımıza ulaşacağız. 2018 yılında Eaton Elektrik olarak yeni çıkan ExLine Exproof armatürünün tanıtımını Türkiye’de ilk defa teknoloji karavanı ile gerçekleştirdik. Tesislerde enerji dağıtımı ve koruması, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği üzerine ürünler sergiledik. Standartların da üzerinde güvenlik konusunun altını çizdik. 2020 yılında da Ulusoy Elektrik Orta Gerilim çözümlerimizin yer aldığı teknoloji tırımız ile Anadolu’ya ulaşmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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