Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Antalya’dan Akşehir’e yönelik uyuşturucu trafiği ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. Antalya’dan Akşehir’e uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin edinilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Gazi Mahallesi Yalvaç Caddesi Yeni Antalya yolunda bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan M.A. ve H.G. üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 gram civarında kağıda emdirilmiş sentetik madde (LSD) ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik bong olarak adlandırılan alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.