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Çırağı 'caraskal'a astığı ileri sürülen 2 kardeşe tahliye

DHA

Çırağı 'caraskal'a astığı ileri sürülen 2 kardeşe tahliye


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, çırağı E.A.Y.'yi (15), halk arasında 'caraskal' olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astığı iddiasıyla 'çocuğa eziyet' suçundan tutuklanan iş yeri sahibi Murat C. ve ağabeyi Mehmet C., adli kontrol kararıyla tahliye edildi.
Merkez Karatay ilçesinde H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y., geçen yıl eylül ayında araç yedek parça satışı yapan Murat C. ve ağabeyi Mehmet C.'ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş yeri sahibi Murat C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. Alacağı vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp, sordu. E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine döndü.
İş yeri sahibi Murat C., iddiaya göre vidanın numarasını unuttuğu için E.A.Y.'yi halk arasında 'caraskal' olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra Murat C. tarafından, 'caraskal kırılabilir' düşüncesiyle indirildi. İki kardeş, korktukları için durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y. ise olayın ardından iş yerine gitmedi.
Ağabey H.H.Y. de 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle Murat C. tarafından tekmetokat dövüldü. Gözü moraran ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y., hastaneye gidip rapor aldı. Ardından polise gidip Murat C. hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine Murat C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. E.A.Y. de Murat C. tarafından gördüğü saldırıyı ailesine anlattı. Aile, avukatları aracılığıyla, işkence anına ait fotoğrafları da delil olarak sunarak Murat C. ve o anda orada bulunan Mehmet C. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Gözaltına alınan Murat C. ve kardeşi Mehmet C., kardeşlerin kendilerine iftira attığını söyledi. İki kardeş çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine Murat C. ve Mehmet C.  yeniden gözaltına alındı. İki kardeş, 2 Ocak'ta sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'çocuğa eziyet' suçundan tutuklandı.
TAHLİYE EDİLDİLER
Murat C. ve Mehmet C.'nin avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmaları için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, iki kardeşin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-03-19 10:00:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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