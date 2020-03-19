Kadir Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadir Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak

DHA

Kadir Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak


Tolga YANIK/KONYA (DHA)KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20) hakkında 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan Çarşamba günü başlanacak. 
Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Yine iddiaya göre peşinden parka gelen Özgür Duran sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, Duran'a müdahale etmek istedi. Çıkan arbede sırasında, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu, olaydaki bıçağın Özgür Duran'ın kalbine 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğini tespit etti. Bıçağın 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu'nu kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parktan alınan toprağın kriminal incelemeye alındığı soruşturmada, görgü tanıkları ile  Özgür Duran ve Ayşe D.'nin tartıştığı sırada yanlarında bulunan Bekir Duran'ın ifadesine de başvuruldu. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı.
Başsavcılık, soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması verilecek cezanın ise, tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. 
Kadir Şeker hakkındaki iddianeme, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kadir Şeker, 29 Nisan Çarşamba günü görülecek ilk duruşmada, hakim karşısına çıkacak.   DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-03-19 13:25:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi Baro Başkanı Aladağ: "Meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz"
YEREL HABERLER Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza ...
Uzman Dr. Hatice Akça Karpuzoğlu: “Korona virüsü en çok yaşlıları hedef alıyor”
YEREL HABERLER Uzman Dr. Hatice Akça Karpuzoğlu: “Korona virüsü en ...
Selçuklu Belediyesi personeline koronavirüs eğitimi
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi personeline koronavirüs eğitimi
Başkan Altay’dan esnafa ve öğrenciye destek müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Altay’dan esnafa ve öğrenciye destek müjdesi
Karatay Belediyesi, esnaf için kira ödemelerini erteledi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, esnaf için kira ödemelerini ...
Diyetisyen Öten: "Günlük tüketimimizde ev yapımı turşu, sirke, yoğurta ağırlık verebiliriz"
YEREL HABERLER Diyetisyen Öten: "Günlük tüketimimizde ev yapımı ...
Çırağı 'caraskal'a astığı ileri sürülen 2 kardeşe tahliye
YEREL HABERLER Çırağı 'caraskal'a astığı ileri sürülen 2 kardeşe ...
(Görüntülü) Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde ...
Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu
YEREL HABERLER Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu
(Görüntülü) Umreden dönenlerin karantinada 4'üncü günü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Umreden dönenlerin karantinada 4'üncü ...
Mevlana Müzesi, koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Mevlana Müzesi, koronavirüs nedeniyle ziyarete ...
(Görüntülü) Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Büyükşehir meydanlarında koronavirüs ...
MEDAŞ Çağrı Merkezi evden hizmet verecek
YEREL HABERLER MEDAŞ Çağrı Merkezi evden hizmet verecek
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
(Görüntülü) İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) İttifak Holding Konyaspor'da ...
(Görüntülü) Mevlana Müzesi, yerli ve yabancı turistlere kapatıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mevlana Müzesi, yerli ve yabancı ...
Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Eaton Teknoloji Karavanı Konya’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Eaton Teknoloji Karavanı Konya’yı ziyaret etti
"Kolonya üretiminde sorun yok, yeterince etil alkol var" PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk: "Milletimiz, kozmetik ve kimya sanayi ile kolonya üreticileri rahat etsin, ülkemizde yeterince etil alkol var" “Gerekirse bu milleti gıdanın için yüzdürürüz”
YEREL HABERLER "Kolonya üretiminde sorun yok, yeterince etil alkol ...
İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği ...
Hüyük’te Çanakkale Şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Hüyük’te Çanakkale Şehitleri anıldı
(Görüntülü) Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, iddianamedeki sevk maddelerine bağlı değil
YEREL HABERLER (Görüntülü) Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, ...
Yunak'ta korona virüsüne karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yunak'ta korona virüsüne karşı ilaçlama çalışmaları ...
Konya Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, iddianamedeki sevk maddelerine bağlı değil
YEREL HABERLER Konya Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, iddianamedeki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X