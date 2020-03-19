Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi Baro Başkanı Aladağ: "Meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi Baro Başkanı Aladağ: "Meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz"

İHA

Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker hakkındaki soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Kadir Şeker'in avukatı olarak bu olayın korku, panik ve başkaca saldırıyı def etme imkanı bulunmadığı için meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz savunmamızı bu temel üzerine kuracağız" dedi.

Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi Baro Başkanı Aladağ: "Meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz"

Konya’da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran’a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker hakkındaki soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Kadir Şeker'in avukatı olarak bu olayın korku, panik ve başkaca saldırıyı def etme imkanı bulunmadığı için meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz savunmamızı bu temel üzerine kuracağız" dedi.
Olay, 5 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Konya'da bir parkta şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken, sevgilisi Özgür Duran’a müdahale eden üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker tarafından ölümüne neden olan olayla ilgili hazırlanan iddianame Konya Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Konya Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, adli tıp raporunda, bıçağın Özgür Duran’ın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğu ile 1,5 santimetre genişliğinde girdiğinin belirlendiği kaydedildi. Kadir Şeker’in sırt çantası, çantasındaki toprak ile parkta toprak kriminal laboratuvara gönderilip, incelendi. Kavgayı gören görgü tanıkları, parkta futbol oynadıkları sırada gürültüyü duyup koşan ve Özgür Duran’ı kanlar içinde görenlerin ifadeleri tek tek alındı. Hakkındaki yürütülen soruşturma tamamlanan Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kadir Şeker hakkında, "kasten adam öldürme, haksız tahrik ve silahtan sayılan bıçak" suçundan yargılanması ve suçu tahrik altında işlediği aktarılarak, Türk Ceza Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz"
Konya Baro Başkanı ve Kadir Şeker'in avukatı Mustafa Aladağ, "Kadir Şeker vakası 5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen üzerinden 45 günlük bir süre geçti bu süre içerisinde sayın savcılık makamı soruşturmayı yürüttü titizlikle. Tüm bilgi, belgeler, tanıklar dinlendi, güncellemeler tamamlandı. Bugün aldığımız bir habere göre de iddianamenin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tarafından da kabul edildiğini öğrendik. İddianame "Kasten Adam Öldürme, Haksız tahrik ve silahtan sayılan bıçak nedeniyle 6 bin 130 kanunu üzerinden cezalandırma istendi. Her ne kadar iddianamede kasten adam öldürme denilmiş ise de daha önceden de ifade etmeye çalıştığım gibi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı bu iddianamede bağlı değildir. Kadir Şeker'in müdafisi avukatı olarak bizler pek tabiidir ki bu olayın konusu korku, panik ve başkaca saldırıyı def etme imkanı bulunmadığı için meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz savunmamızı bu temel üzerine kuracağız çalışmamızı bunun üzerine yapacağız. Dolaysıyla tez zamanda adil bir kararın verilebileceğini düşünüyorum. Olmadığı takdirde derseniz neler olabilir Kadir Şeker vakasına baktığınız anda evet tüm toplumu ilgilendiriyor ülkemizin gündeminde kamuoyunun yakınen takip ediliyor. Kadir'in taraflarla hiç bir ilgisinin olmadığını bir kadına yönelik şiddeti bertaraf etmek amacıyla bu olaya müdahil olduğunu defalarca tekrarladık. Bu nedenle Kadir'in olayın oluş şeklinde de asla maktülü öldürme niyetinin bulunmadığının bu nedenle olsa olsa kasten yaralama sınırlarının aşılabileceği bir diğer savunma olarak da dile getirmeye çalışacağız. Çok sayıda bu konuda uzman olan arkadaşlarımız destek vermekte. Biz de Mustafa Aladağ olarak baro başkanlığından ziyade elimizden ne geliyorsa savunma noktasında mücadele vereceğiz" dedi.

"Dava kısa süre içerisinde başlayacak"
Davanın kısa süre içerisinde başlayacağını belirten Mustafa Aladağ, "Malumunuz ülke olarak bir salgınla mücadele vermekteyiz. Duruşmaların bir çoğunun ertelendiğini sizlerle paylaşmıştık. Ancak tutuklu işleri acil sayıldığı için bu nedenle Kadir Şeker dosyasının bu ertelemeden etkilenmeyeceğini kısa süre içinde duruşma tahin edileceğini ifade edebilirim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzman Dr. Hatice Akça Karpuzoğlu: “Korona virüsü en çok yaşlıları hedef alıyor”
YEREL HABERLER Uzman Dr. Hatice Akça Karpuzoğlu: “Korona virüsü en ...
Selçuklu Belediyesi personeline koronavirüs eğitimi
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi personeline koronavirüs eğitimi
Başkan Altay’dan esnafa ve öğrenciye destek müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Altay’dan esnafa ve öğrenciye destek müjdesi
Kadir Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak
Karatay Belediyesi, esnaf için kira ödemelerini erteledi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, esnaf için kira ödemelerini ...
Diyetisyen Öten: "Günlük tüketimimizde ev yapımı turşu, sirke, yoğurta ağırlık verebiliriz"
YEREL HABERLER Diyetisyen Öten: "Günlük tüketimimizde ev yapımı ...
Çırağı 'caraskal'a astığı ileri sürülen 2 kardeşe tahliye
YEREL HABERLER Çırağı 'caraskal'a astığı ileri sürülen 2 kardeşe ...
(Görüntülü) Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde ...
Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu
YEREL HABERLER Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu
(Görüntülü) Umreden dönenlerin karantinada 4'üncü günü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Umreden dönenlerin karantinada 4'üncü ...
Mevlana Müzesi, koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Mevlana Müzesi, koronavirüs nedeniyle ziyarete ...
(Görüntülü) Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Büyükşehir meydanlarında koronavirüs ...
MEDAŞ Çağrı Merkezi evden hizmet verecek
YEREL HABERLER MEDAŞ Çağrı Merkezi evden hizmet verecek
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
(Görüntülü) İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) İttifak Holding Konyaspor'da ...
(Görüntülü) Mevlana Müzesi, yerli ve yabancı turistlere kapatıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mevlana Müzesi, yerli ve yabancı ...
Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Eaton Teknoloji Karavanı Konya’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Eaton Teknoloji Karavanı Konya’yı ziyaret etti
"Kolonya üretiminde sorun yok, yeterince etil alkol var" PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk: "Milletimiz, kozmetik ve kimya sanayi ile kolonya üreticileri rahat etsin, ülkemizde yeterince etil alkol var" “Gerekirse bu milleti gıdanın için yüzdürürüz”
YEREL HABERLER "Kolonya üretiminde sorun yok, yeterince etil alkol ...
İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği ...
Hüyük’te Çanakkale Şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Hüyük’te Çanakkale Şehitleri anıldı
(Görüntülü) Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, iddianamedeki sevk maddelerine bağlı değil
YEREL HABERLER (Görüntülü) Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, ...
Yunak'ta korona virüsüne karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yunak'ta korona virüsüne karşı ilaçlama çalışmaları ...
Konya Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, iddianamedeki sevk maddelerine bağlı değil
YEREL HABERLER Konya Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, iddianamedeki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X