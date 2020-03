Başkan Karabacak: “Tedbir paketi ekonomimize önemli katkı sağlayacak”

– Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, esnaf teşkilatı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketini desteklediklerini belirterek, “Tedbir paketi esnaf ve sanatkarlarımızı önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir paket. Alınan kararlar ekonomimize önemli katkı sağlayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Çankaya’da gerçekleştirilen koronavirüs toplantısında Türkiye ekonomisi, esnaf ve sanatkarlar adına çok kritik kararlar alındığına dikkat çeken KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Bu paket, ülkemizin krizden çıkma sürecine gireceği dönemlerde oluşacak yeni şartlara karşı Türkiye’yi ve insanımızı daha diri ve ayakta hazır olmasını sağlayacak bir tedbir paketi. SGK ve BağKur primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi, esnaf ve sanatkarımızın kamu bankalarına olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelenecek olması ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanması, asgari ücret desteği gibi tedbir paketinde yer alan hususlar Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketinin esnaf ve sanatkarlarımızı önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir hamle olarak görmekteyiz. Bilindiği gibi ülkemiz, ilk andan itibaren ‘Küresel salgın’ sıfatını kazanmış olan koronavirüs tehdidine karşı ciddi bir politika izlemiş, gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu bağlamda, yürütülen şeffaf ve akılcı politikalar sayesinde ülkemiz virüsten en az etkilenen ülkeler sıralamasında birinci sırada yer almıştır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Konyamızın gururu Sağlık Bakanımız ve tüm bakanlıklarımıza, bilim kurulumuza ve ilgili kurumlarımıza gösterdikleri yoğun gayretleri için teşekkür ediyoruz” dedi.



“Paketin ekonomiye olumlu yansıması önemli”

Ekonomik istikrar kalkanı paketinin ekonomiye yansımalarının önümüzdeki dönemde hissedileceğini belirten Başkan Karabacak, “Şu an yaşanan ekonomik gelişmeler ve zorluklar karşısında devletimizin bir destek paketi açıklaması fevkalade önemli. 100 milyar lira civarındaki bu destek paketinin ekonomik etkisinin 300 ile 350 milyar lira civarında olacağı öngörülmekte. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik istikrar kalkanı paketinin zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlarımıza önemli ölçüde etkisinin olacağını tahmin ediyoruz. Yeter ki bankalar ve finans kurumları likidite konusunda hassas davransınlar. Mağduriyet yaşayan esnaflarımıza ilave ek desteklerin bankalar vasıtasıyla verilmesinin önemli olduğunu da belirtmek istiyorum” diye konuştu.



Belediye başkanlarına teşekkür

Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Meram, Selçuklu, Karatay ve Kadınhanı Belediye Başkanlarına esnaf ve sanatkarlara verdikleri destekten ötürü ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Karabacak, “Birliğimizce yapmış olduğumuz müracaatlar neticesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan gayrimenkullerde kiracı olan esnafımızın kira ödemeleri 2 ay süreyle gecikme zammı olmadan ertelenecek, İçişleri Bakanlığı genelgesine istinaden kapalı olan iş yerlerinin kiraları ise kapalı olduğu sürece alınmayacak. Bu süreçte KOSKİ abonesi olan esnaflarımızın suyu kesinlikle kesilmeyecek. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında yer alan esnaf dostu Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş’a, Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı’ya, Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya ve Kadınhanı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Badem’e esnaflarımıza verdikleri destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, millet olma bilincini her daim ortaya koymuş olan esnaf ve sanatkarımıza ilerleyen günlerde belediyelerimiz dahil olmak üzere ilave desteklerin geleceğine de inancımız tamdır” dedi.

Başkan Karabacak KONESOB olarak yaptıkları girişimciler sayesinde borcu olan esnafların suyunu kesmeyecek olan KOSKİ örneğinde olduğu gibi MEDAŞ ve ENERYA gibi firmaların da aynı hassasiyeti göstermesini beklediklerini sözlerine ekledi.

