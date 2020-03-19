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Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış

DHA

Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış


Tolga YANIKHasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) KONYA'da, polis tarafından kaldırımda ağır yaralı bulunan ve hastanede yaşamını yitiren Afgan Nur Muhammed Özbek'i (32) göğsünden bıçaklayan kişinin, vatandaşı Hayatullah Yakubi (23) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yakubi'nin, Özbek'in eşini telefonla rahatsız ettiği, bunun üzerine çıkan kavgada vatandaşını öldürdüğü belirlendi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yakubi ile beraberindeki polislerin, koronavirüs tedbiri için maske taktığı görüldü.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Karatay ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekibi, kaldırımda yatan biri olduğunu fark etti. Ekip otosunu durdurup, yanına yaklaşan polisler, hareketsiz yatan kişinin göğsünden bıçaklandığını gördü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye götürdüğü yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin Afgan Nur Muhammed Özbek olduğunu belirledi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, katil zanlısının, evli ve 3 çocuk sahibi Afgan Hayatullah Yakubi olduğunu tespit etti.
ÖZBEK'İN EŞİNE MESAJLAR ATMIŞ 
Gözaltına alınan Hayatullah Yakubi'nin, Nur Muhammed Özbek'in eşi olan 1 çocuk annesi Arezoo Özbek'in (21) cep telefonuna, yaklaşık 4 ay önce rahatsız edici mesajlar attığı belirlendi. Arezoo Özbek'in bu durumdan kocasına bahsettiği, Nur Muhammed Özbek'in de eşinin telefonundan Yakubi'ye mesaj gönderip, buluşma sağladığı ve Özbek'in Yakubi'yi dövdüğü tespit edildi.
SERVİS NOKTASINDA BEKLEMİŞ, KAVGADA BIÇAKLANMIŞ
Kavgadan bir süre sonra Hayatullah Yakubi'nin, Arezoo Özbek'e dün akşam yine 'Seni seviyorum, seni istiyorum' yazılı mesajlar gönderdiği belirlendi. Eşinin bu mesajları da göstermesi üzerine Nur Muhammed Özbek'in, sanayide çalışan ve akşam mesaiye gidecek olan Yakubi'nin servise bineceği yerde beklediği saptandı. Karşılaşan ikili arasında burada çıkan tartışmanın, kısa sürede kavgaya dönüştüğü, Yakubi'nin Özbek'i göğsünden bıçakladığı belirlendi. 
MASKE VE ELDİVENLE ADLİYEYE SEVK 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hayatullah Yakubi, bugün adliyeye sevk edildi. Yakubi'nin ve koluna giren polislerin ağızlarında maske ve ellerinde eldiven ile koronavirüse karşı önlem aldıkları görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ
2020-03-19 15:23:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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