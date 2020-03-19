Başkan Kavuş: “Tedbir, bilinç ve hassasiyet virüsten çok daha güçlüdür”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bilinçli olarak alınacak tedbirlerin, dünyayı sarsan koronavirüs salgınından daha güçlü olduğunu söyledi.

Meram Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün insanları tehdit ettiği ilk andan itibaren bir dizi önlem ve çalışmayla ülkece verilen mücadeleye ilçe olarak önemli bir destek verdi. Dünya ile birlikte Türkiye’nin de önemli bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu süreci alınan tedbirler, vatandaşların bilinç ve hassasiyeti ile en kısa zamanda aşacaklarını ifade etti. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hükumetin ve özellikle Sağlık Bakanlığının ülke adına önemli çalışmaların altına imza attığını söyleyen Başkan Kavuş, Meram Belediyesi olarak virüsün tehdit ihtimali ortaya çıkar çıkmaz bir dizi tedbiri tavizsiz olarak uygulamaya koyduklarını kaydetti.

Öncelikle ilçe sınırları içinde bulunan sağlık ocakları ve okullar başta olmak üzere parklar, muhtarlık ofisleri, pazar yerleri gibi vatandaşların toplu halde bulundukları yerler ile belediyeye ait tesislerin, kamu kurumlarının ivedilikle ilaçlanarak dezenfeksiyonunu yaptıklarını belirten Başkan Kavuş, “Tedbirler çerçevesinde, belediyemize ait gerekli tesislerimizi hızlı bir şekilde kapatarak üyelerimizin virüsle karşı karşıya gelmelerinin önünü aldık. Daha önce planlanan sosyal ve kültürel programları hemen iptal ederek vatandaşlarımızın toplu bir şekilde bir araya gelmelerini önledik. Ayrıca kalabalık oluşmasına zemin hazırlayan cenaze taziye çadır hizmetine de ara verdik. Belediye içinde yoğunluğu azaltma ve vatandaşımızın bu hizmetleri almak için evinden dışarıya çıkmalarını önleyebilme adına onları internet sitemize yönlendirdik” dedi.



Belediyeye ait gayrimenkullerdeki kiracı esnafa destek

Başkan Kavuş, belediyeye ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafa yönelik alınan tedbirlerden de bahsetti. Başkan Kavuş, “Belediyemize ait gayrimenkullerde kiracı olarak ticari faaliyetlerini sürdürürken İçişleri Bakanlığımızın 16 Mart 2020 tarihli genelgesi gereği iş yerlerini kapatarak faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan müstecirlerimize destek olmak amacıyla, belediye encümenimizin aldığı karar ile söz konusu iş yerlerinden tekrar faaliyetlerine başlayıncaya kadar kira ve ecri misil bedelleri alınmayacak. Bununla birlikte belediyemizin kiracısı olan esnafımızın da kira ödemeleri 2 ay süreyle gecikme zammı olmadan ertelenecektir” şeklinde konuştu.



“Tedbir, bilinç ve hassasiyet virüsten çok daha güçlüdür”

Tüm bunlarla birlikte Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin hijyen, fahiş fiyat konularında titiz bir çalışma içine girdiklerini belirten Başkan Kavuş, “Zabıta ekiplerimiz alınan kararlar gereği kapalı olması gereken iş yerlerini sıkı bir takibe aldı. Temizlik, hijyen başta olmak üzere belediye olarak üstümüze düşeni tam anlamıyla yerine getirdik. Ancak bugün şu bir bilimsel gerçeklik ki; alınan tüm tedbirlerin yanında vatandaşlarımız da bu noktada bir bilinç ve hassasiyet ortaya koymalıdır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum; her bir vatandaşımız, Sağlık Bakanlığımızın insanımıza önerdiği tedbirleri dikkatli bir şekilde uymalı ve uygulamalıdır. Bu bizim aldığımız ve alacağımız tüm tedbirlerin ötesinde önemli bir konudur. Çok zorunlu olmadığı sürece sokağa çıkmama ve temizliğe dikkat etme gibi uyarıları dikkate almak önemli bir mecburiyettir. Bizim alacağımız tedbir ve ortaya koyacağımız çalışmalarla birlikte kendilerinin bu noktalarda göstereceği hassasiyetle virüsün bir tehlike olmaktan çıkacağını kimse unutmasın. Çünkü tedbir, bilinç ve hassasiyet virüsten çok daha güçlüdür” ifadelerini kullandı.

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