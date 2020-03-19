Selçuklu’da kar mesaisi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi acil müdahale ekipleri, son günlerde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle özellikle dış mahallelerde kar yağışı sonrası yol açma çalışmaları ile birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı önceden önlem alarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kış şartlarının kendini gösterdiği ve yer yer kar yağışlarının olduğu Selçuklu’da belediye ekipleri oluşabilecek olumsuz durumlar için önlem alarak çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri Selçuklu’nun yoğun kar yağışı alan Kaleköy, Tepekent, Sızma ve Karaömeler mahallelerine anında müdahale ederek ulaşımda aksaklığa yer vermedi. Sorun yaşamamak için tüm tedbirleri önceden alan Selçuklu Belediyesi, oluşacak kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı ilçeye bağlı 72 mahalle de 68 araç ve 250 personelle görev yapacak.

Fen işleri Müdürlüğü personelinin kış boyunca sürdüreceği karla mücadele çalışmalarına Çevre Koruma ve Kontrol ve Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri de destek verecek. Selçuklu Belediyesi, çalışmalarını gelen talepler doğrultusunda koordinasyonlu bir şekilde titizlikle sürdürmeye devam edecek.

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