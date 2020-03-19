 Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış (2)

TUTUKLANDI
Konya'da, Afgan Nur Muhammed Özbek'i (32) göğsünden bıçaklayarak öldüren Afgan vatandaşı Hayatullah Yakubi (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-03-19 19:57:47
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