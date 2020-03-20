Konya'da gözlem altındaki umreden gelenlerden, sağlık çalışanlarına alkış



KONYA, (DHA)UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye döndükten sonra koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilen vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 dakika alkışladı.

Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Ardından Konya´da 2 yurda yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Burada gözlem altında tutulan umreden dönenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek olmak için saat 21.00'de yapılacak çağrısına uydu. Yurtta kaldıkları odaların pencerelerinden, koronavirüs salgını nedeniyle özveri ile çalışan sağlık personeline alkış ile tempo tutarak destek oldu. O anlarda cep telefonu kameralarına kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2020-03-20 00:58:44



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