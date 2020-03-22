14 gün karantina kuralına uymayan çifte, 6 bin 300 lira ceza

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA´nın Beyşehir ilçesinde Almanya´dan gelen bir çiftte, 14 gün karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.
Almanya´dan 9 gün önce Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen N.Ö. ve R.Ö. çifti, kendilerine havalimanında yapılan bilgilendirmeye rağmen 14 gün kuralına uymayarak alışverişe çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri 2 gün önce N.Ö. ile R.Ö.´yü alışveriş yaparken yakalayıp, kurala uymadıklarını belirterek tutanak tuttu. Polis, çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150´şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası uyguladı.
Tekrarı halinde çifte, aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195 maddesinden suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muammer SIDAL
2020-03-22 14:32:19
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