Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü

İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 8'inci günlerini geçiriyor.
Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya´daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenler, karantina altında 8'inci günlerini geçirirken bazıları, odalarının pencerelerinden, bazıları da yurdun bahçesinde hava alıyor. Polis ekipleri ise yurt önünde güvenlik önlemlerini sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ
2020-03-22 15:19:55
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