Karantinaya uymayarak evden çıkan gurbetçi çifte ceza Gurbetçi çift Türkiye'de karantina kurallarına uymamaktan ceza uygulanan ilk kişiler oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde karantina kurallarına uymayıp evden dışarıya çıktığı öne sürülen gurbetçi çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Beyşehir'e bir süre önce Almanya'dan gelen N.Ö. ve R.Ö.'nün karantina kurallarına uymayıp dışarıya çıktığı ihbarı üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Almanya'dan Türkiye'ye geldikten sonra kendilerine havalimanında verilen bilgilere rağmen çarşıda dolaşan gurbetçi N.Ö. ve R.Ö. hakkında polis ekipleri işlem başlattı. Hüyük ilçesinden Beyşehir'e geldiği öğrenilen gurbetçi çift tekrar kaldıkları evlerinde gözetim altında tutulmaya başlanırken, haklarında tutanak tanzim edilen çifte Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten de Beyşehir Kaymakamlığı tarafından kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi. Gurbetçi çifte tekrarı halinde aynı cezanın kesileceği ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nun 195. maddesinden suç duyurusunda bulunulacağı uyarısı da yapıldı.

Yurt dışından gelen her vatandaşa eğitim veriliyor, evde karantinayı kabul edenler taahhütname imzalıyor. Bu taahhütnamede evden kesinlikle çıkmayacağı, misafir kabul etmeyeceği ve hijyen kurallarına uyacağı yer alıyor. Aile hekimleri tarafından her gün kontrol edilen, telefonla her gün hastalık takibi yapılan taahhüt imzalayan vatandaşların oturdukları evlerde olup olmadıklarını ve misafir kabul edip etmediklerini kolluk kuvvetleri de sürekli kontrol edip denetliyor.

