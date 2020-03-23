Umreden dönenlerin karantinada 9'uncu günü

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Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilen 2 bin 200 kişi, karantina altında 9'uncu günlerini geçiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya´daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenler, karantina altında 9'uncu günlerini geçirirken bazıları, odalarının pencerelerinden, bazıları da yurdun bahçesinde hava alıyor. Karantina altındakiler yakınları ile telefondan görüntülü konuşarak hasret gideriyor. Polis ekipleri ise yurt önünde ve çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ

2020-03-23 12:14:40



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