KTO Karatay’da dersler, uzaktan eğitimle yeniden başladı

Küresel ölçekte yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip korona virüs karşısında üniversitelerde eğitime 16 Mart’ta ara verilmesinin ardından Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi 23 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitimle derslere yeniden başladı.

KTO Karatay Üniversitesi, yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan ve sağlıklı bir şekilde devam etmesi için 23 Mart Pazartesi günü itibariyle uzaktan eğitime başladı. Uzaktan eğitim kapasitesi konusunda oldukça güçlü ve en iyiler arasında yer alan bir altyapıya sahip olan KTO Karatay Üniversitesi, yıllardır faaliyette olan uzaktan öğretim süreci kapsamını genişletilerek, bir hafta gibi kısa bir zamanda uygulamaya geçti.

KTO Karatay Üniversitesinde uzaktan eğitim sürecinin 23 Mart Pazartesi günü başlayacağını geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir video ile Rektör Prof. Dr. Bayram Sade duyurdu. Bu süreçte akademik ve idari personelin uzaktan eğitim konusunda bilgilendirildiği yine uzaktan ve canlı yayınlanan içerikler oluşturulurken, üniversite personelinin korona virüs konusunda bilgilendirildiği eğitim semineri de yine uzaktan canlı olarak yayınlandı.



Uzaktan eğitimin ilk dersi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk’ten

Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki KTO Karataylı öğrenciler için akademisyenler tarafından verilecek uzaktan öğretim süreci, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk’ün “Uzaktan Eğitim, Yakın Deneyim” konulu ilk dersi ile başladı. Başkan Öztürk, “Yer ve zaman sınırlılıklarını ortadan kaldıran uzaktan eğitim, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha fazla tercih edilen bir eğitim sistemi haline gelmiştir. Uzaktan eğitim, bilgi kaynaklarına ulaşmada ve ulaştırmada etkin bir yöntemin izlendiği, teknolojiden en iyi şekilde yararlanıldığı ve öğrenen ile öğretenin yer ve zaman olarak bağımsız olduğu bir eğitim sistemidir” dedi.

İlk derste küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Öztürk, “Belirsizliklerle dolu Covid19 sürecinde, dünyanın her yerinden, her sektörden şirketler sıra dışı bir krizle karşı karşıyalar. Virüsün neredeyse tüm dünya ülkelerinde görülmesi, ekonomik açıdan da ciddi tedirginlikler doğurdu. Geniş kapsamlı karantina uygulamaları, seyahatlerin kısıtlanması ve fiziksel izolasyon önlemleri bireysel ve kurumsal harcamalarda keskin bir düşüş oluşturdu” ifadelerine yer verdi.

Türkiye özelinde de açıklamalarda bulunan Öztürk, “Üç kıtaya yakınlığımız, denizlerle çevrili olmamız ve otomotiv sektöründe beşeri sermayesi yüksek insan kaynağımız sayesinde ülkemiz yeni fırsat ve yatırımlara uzun vadede açıktır. Ayrıca ülkemizdeki hijyen koşullarının yüksek olmasından dolayı Çin’den ayrılan üreticilerin Avrupa pazarına oldukça yakın olan ülkemizi seçmesinde belirleyici olacaktır” şeklinde konuştu.

KTO Karataylı öğrencilere bu zor süreçteki sorumluluklarını hatırlatan Öztürk, “Virüsün tüm bu ekonomik etkilerinin yanında hepimizin vatandaş olarak bu salgınla baş etme noktasında üzerimize düşen sorumlulukları var. Öncelikle şuna tüm kalbinizle inanmanızı istiyorum. Böylesine salgınlar insanlığın başına ilk kez gelmiyor. Sabırlı olup, gerekli tüm tedbirleri hep birlikte alalım ve en önemlisi evlerimizde kalalım” dedi. Öğrencilere iyi bir öğrenci olmanın önemini anlatan Öztürk, “Eğitimin bir sınırı var ancak öğrenmenin bir sınırı yok. Bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. O yüzden hayatınız boyunca iyi bir öğrenici olun. Sizler olmayınca okul boş. Süreç bittiğinde okulda görüşmek üzere, bağlantımızı koparmayalım” dedi.

KTO Karatay Üniversitesinde uzaktan eğitim, KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) bünyesinde yürütülüyor. Bu kapsamda; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde; akademik birimler tarafından uzaktan öğretim yöntemiyle verilecek derslerin teorik kısımları ve bazı uygulamalar senkron (canlı) olarak bahar dönemi ders programında belirtilen gün ve saatte yapılacak. Uygulamalı derslerin uygulama kısımları ise sürece göre ileri bir tarihte yoğunlaştırılmış biçimde örgün olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu süreçte tüm video içeriklerine, UZEM sisteminden ulaşabilecekler.

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