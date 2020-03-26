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KGTÜ korona virüs tanı kiti ve tedavi alternatifleri için çalışmalarını hızlandırdı

İHA

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), korona virüs tanı kiti geliştirme ve tedavi alternatifleri için çalışmalarını hızlandırdı.

KGTÜ korona virüs tanı kiti ve tedavi alternatifleri için çalışmalarını hızlandırdı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), korona virüs tanı kiti geliştirme ve tedavi alternatifleri için çalışmalarını hızlandırdı.
Çin’de ortaya çıkan ve zamanla tüm dünyaya yayılan korona virüsün tespitinde kullanılan tanı kitleri için çalışma başlatan KGTÜ, hastalığın tedavisi için gerekli ArGe çalışmalarının yürütülmesinde de yeterli donanıma sahip.

Materyaller ile kimyasallar yerli imkanlarla geliştiriliyor
KİTARGEM’de hali hazırda gıda güvenliği ve izlenebilirliği gibi oldukça hayati bir alanda kullanılmakta olan ve çoğu yurt dışı kaynaklardan temin edilen patojen tanı kitleri ve bu kitlerde kullanılan referans materyaller ile kimyasallar yerli imkanlarla geliştiriliyor. Aynı zamanda KİTARGEM bünyesinde yerel bazda görülen tarım zararlıları ve gıda patojenlerine karşı da biyolojik ve biyoteknolojik mücadele teknolojileri geliştirilebiliyor. Oluşturulan bu altyapının ortak kullanımı ve sanayiye açılımı için de halihazırda ülkenin önde gelen ArGe ve klinik laboratuvarları ile ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde ortak projeler yürütülüyor. Merkezin ana hedeflerinden biri de akademi ve endüstriden oldukça fazla sayıda araştırmacıya hizmet vermek.

KGTÜ yeterli donanıma sahip
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesindeki KİTARGEM’in alt yapısı, birçok patojenin yanı sıra günümüzde Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınının etkeni olan yeni Covid19 (Korona Virüs) tipi virüs için tanı kiti geliştirilmesi ve tedavisi için gerekli ArGe çalışmalarının yürütülmesi için de yeterli donanıma sahip. Türkiye’de ilgili alanda faaliyet gösteren kamu kuruluşu ve özel sektör ile yapılacak işbirliklerine açık olduklarını dile getiren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, “Bu kapsamda Covid19 tanı kitinin geliştirilmesine yönelik ArGe çalışmalarına başlandı. İlk aşamada hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Hastalık Kontrol Merkezi (CDCABD) tarafından onaylanan tanı kitlerinin teknik doğrulamaları gerçekleştirilmektedir. Ardından hızlı ve kullanat nitelikte olacak ve yine RTPCR tabanlı kitlerin doğrulanmalarına başlanacak. Bu amaçla sanayi işbirliklerine de başlanmış olup tüm paydaşlarımızla gerek altyapı gerek bilgi paylaşımı konularında ilişki içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kapsamda bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite sloganı ile kurulduğu günden bugüne akademik bilginin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ürüne dönüştürülmesini ilke olarak benimseyen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, KİTARGEM altyapısı ile dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli ürün geliştirme çalışmalarına hızla devam etmektedir” dedi.


25. ve 26. Dönem AK Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’un oluşturduğu vizyon çerçevesinde Konya Şeker tarafından 2013 yılında kurulan ve 2016 yılında eğitimöğretime başlayan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının da destekleriyle Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KİTARGEM) ülkenin ilk tematik araştırma merkezi olarak gıda, tarım, medikal sektörlerinde kullanılan tanı kiti ve referans malzemelerin milli olarak araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla kuruldu. Merkez, 2018 yılı itibarıyla tamamlandı ve kit araştırmageliştirme çalışmalarına Ulusal/Uluslararası iş birlikleri çerçevesinde başladı.

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