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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaptıkları kaza sonrası 3 sağlık görevlisini darbeden 2 kişi serbest

DHA

Yaptıkları kaza sonrası 3 sağlık görevlisini darbeden 2 kişi serbest


Tolga YANIK/KONYA,(DHA)KONYA´da otomobilleriyle yaptıkları kazanın ardından yardımlarına gelen 112 Acil Servis'te görevli 3 sağlık personeline saldıran Hasan Rıza D. ve Ahmet S., sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Kazanın ardından yapılan kontrollerde, Hasan Rıza D.'nin 0.63 promil, Ahmet S.'nin de 1.23 promil alkollü çıktığı öğrenildi.
Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Gülpembe Sokak'ta geçen salı akşamı, park halindeki TIR'a çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler de ambulans çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralılardan Ahmet S.'yi sedyeyle ambulansa taşıdı. Ancak sedyedeki yaralı sağlık görevlilerine, saldırdı. Diğer yaralı Hasan Rıza D.'nin  de sağlık çalışanlarına saldırdığı olaya, kazayı haber alıp olay yerine gelen ikilin yakınları da katıldı. Grup, sağlık çalışanları Zeliha Altuner (33), Mehmet Taşpınar ve Ali Rıza Çapan'ı (46) darbedip, yerlerde sürükledi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan sağlık görevlileri, ambulans ile olay yerinden uzaklaştı, darp raporu alıp, saldırganlardan şikayetçi oldu.
ŞÜPHELİLER ALKOLLÜ ÇIKTI
Başlatılan soruşturmada polis, kaza yapan ikilinin Hasan Rıza D. ve Ahmet S. olduğunu belirledi. Ahmet S.'nin kendisine müdahalede bulunan sağlık personeli Mehmet Taşpınar'a saldırdığı, diğer yaralı Hasan Rıza D.'nin de Taşpınar'ı darp etmeye devam ettiği, olay yerine gelen 7-8 kişilik grubun ise araya girmeye çalışan diğer sağlık personellerine saldırdığı saptandı. Gözaltına alınan Hasan Rıza D.'nin 0.63, Ahmet S.'nin ise 1.23 promil alkollü oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-03-27 09:53:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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