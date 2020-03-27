Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ereğli Adana kara yolunun 30. kilometresi Çakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H. idaresindeki 06 AU 2090 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan S.A. ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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