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Konya Büyükşehirden dezenfeksiyon seferberliği

İHA

Korona virüsün Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçe merkezindeki tüm camiler ile 28 ilçedeki okulların dezenfeksiyonunu tamamladı.

Konya Büyükşehirden dezenfeksiyon seferberliği

Korona virüsün Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçe merkezindeki tüm camiler ile 28 ilçedeki okulların dezenfeksiyonunu tamamladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, korana virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında merkez ve 28 ilçede bugüne kadar; belediye hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, kültür merkezleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, üniversiteler, havaalanı, otogarlar, askeri binalar, camiler, umuma açık tuvaletler, meydanlar, alt ve üst geçitler, yatılı Kur’an Kursları, öğrenci yurtları, dernek binaları ve müzeler olmak üzere toplam 3 bin 66 binanın dezenfeksiyonunu yaptı. Büyükşehir, 28 ilçe merkezindeki camiler, okullar ve resmi kurumların tamamı ile şehir merkezindeki tüm camilerin dezenfeksiyonunu tamamladı.

'Panik yok, önlem var' sloganıyla çalışmalar yürütülüyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk günden itibaren merkez ve 28 ilçede “Panik yok, önlem var” sloganıyla dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatarak; vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini, korunma kurallarına uyularak bu sürecin çok daha sağlıklı atlatılacağını söyledi.
Dezenfeksiyon çalışmalarını 50 ekip 110 personel ile sürdüren Büyükşehir, şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda da dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak Mevlana Meydanı, Mevlana Çarşısı, Bedesten, Alaaddin Tepesi çevresi, Zafer Meydanı, Kılıçarslan Şehir Meydanı’nın temizlik ve dezenfeksiyonunu yaptı. Ekipler, iş yerlerinin girişlerini de dezenfekte ederek “Panik Yok Birlikte Mücadele Edeceğiz” sloganının yer aldığı bilgi notları bıraktı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, otobüs ve tramvaylardaki dezenfeksiyon çalışmalarını da düzenli olarak sürdürüyor. Toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda olan insanların sağlığı için büyük titizlikle çalışan Büyükşehir, toplu ulaşım araçları ve şehir merkezinde bilgilendirme broşürleri dağıtımını da sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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