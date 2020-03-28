Konya’da her gün 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırılıyor

Konya’da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, günde 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırıyor. Kaymakamlıkların koordinesindeki görevliler yardıma ihtiyacı olanlara ulaşıyor.

Korona virüs salgını sonrası İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dışarı çıkmaları yasaklanarak zorunlu ihtiyaç taleplerinin karşılanması için Valilik ve Kaymakamlıkların bünyesinde ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ koordinesinde görev yapmak üzere çalışma grupları oluşturuldu. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama veya yasaklama getirilen vatandaşların zorunlu ihtiyaçları 112, 155 ve 156 numaralar üzerinden karşılanıyor.

Konya Valiliği koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları günde 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırıyor. Anlık ihtiyaçları giderilen vatandaşlara gerekilirse gıda kolisi yardımı yapılıyor. Konya'da 31 ilçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, başta 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak üzere binlerce kişinin yardımına koşuyor. Kaymakamlıkların koordinesindeki belediye, emniyet, jandarma, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları yardıma ihtiyacı olanlara ulaşarak gerekli ihtiyaçlarını karşılıyor.

Destek grubundaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinin ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelere haftalık gıda kolisi yardımı yapıyor. 5 gün içerisinde Konya merkez ve 31 ilçede 2 bin yardım kolisinin dağıtıldığı, haftalık ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılmaya devam edileceği öğrenildi. Konya Büyükşehir ve merkez Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyelerinin ise sürekli yardım yaptığı aileler dışında, aşevlerinin hizmete devam ettiği, Vefa grubuna gelen talepler doğrultusunda da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilere gerekli yardımları ulaştırdığı öğrenildi.

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