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Rektör Zorlu’dan anlamlı kampanya

İHA

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele sürecinde, öğrencilerin hem fiziksel hem ruhsal sağlıklarına iyi gelebilecek bir kampanya başlattı. Kampanya detayları Necmettin Erbakan Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Rektör Zorlu’dan anlamlı kampanya

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele sürecinde, öğrencilerin hem fiziksel hem ruhsal sağlıklarına iyi gelebilecek bir kampanya başlattı. Kampanya detayları Necmettin Erbakan Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
Kampanya kapsamında, iki proje hayata geçirildi. Birinci projede, gençler okudukları kitaplardan sevdikleri cümleleri #donusummuhtesemolacak etiketiyle sosyal medyada paylaşılıyor ve bu paylaşımlar üniversite tarafından “Dönüşümü Muhteşem Kılacak Cümleler” adıyla kitaplaştırılacak. İkinci proje kapsamında ise öğrenciler, üniversitede yaşadıkları anılarını konu alan fotoğraflarını #donusummuhtesemolacak etiketiyle sosyal medyada paylaşmakta ve yine bu paylaşımlar da “Özlem Duyulan Anlar” adıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından kitaplaştırılacak.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, gençlerin birçok şeye özlem duyduklarını ama daha güzel bir gelecek için evde kalmaları gerektiğini kaydederek, süreci gençler için de kendileri için de daha didaktik hale getirmek ve onların her koşulda yanlarında olduklarını hatırlatmak adına böyle bir kampanyayı başlattıklarını söyledi.
Gençlere sürekli olarak kitap okumaları hususunda tavsiyelerde bulunduklarını kaydeden Zorlu, “Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerimizin birikimlerini, anılarını bir araya getirmek bizleri son derece mutlu ediyor. Onların da bu kampanyaya dahil olmaktan keyif aldıklarını düşünüyorum. Bu vesile ile uzakların yakınlaşmasının da bizim elimizde olduğunu göstermiş olduk. Kampanyaya destek olan tüm evlatlarımıza teşekkür ediyor, yaşadığımız bu zor günlerin bir an evvel son bulmasını temenni ediyorum” dedi.

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