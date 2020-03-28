Konya'da otobüs seferleri durdu, polis kenti çıkışında sürücüleri uyardı

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İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği şehirler arası yolcu otobüslerinin seferleri durduruldu. Polis de kent çıkışında özel araçlarıyla seyahat eden sürücüleri durdurup, koronavirüs hakkında uyarıda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde alınan karar gereği saat 17.00'dan itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs seferleri durduruldu. Terminal sessizliğe bürünürken otobüslerde, parka çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent çıkışlarındaki uygulama noktalarında özel araçlarıyla seyahat eden sürücüleri durdurup, koronavirüs için alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2020-03-28 19:25:35



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