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Konya'da otobüs seferleri durdu, polis kenti çıkışında sürücüleri uyardı

DHA

Konya'da otobüs seferleri durdu, polis kenti çıkışında sürücüleri uyardı


İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği şehirler arası yolcu otobüslerinin seferleri durduruldu. Polis de kent çıkışında özel araçlarıyla seyahat eden sürücüleri durdurup, koronavirüs hakkında uyarıda bulundu. 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde alınan karar gereği saat 17.00'dan itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs seferleri durduruldu. Terminal sessizliğe bürünürken otobüslerde, parka çekildi. 
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent çıkışlarındaki uygulama noktalarında özel araçlarıyla seyahat eden sürücüleri durdurup, koronavirüs için alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.  DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2020-03-28 19:25:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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