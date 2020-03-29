Hayvan hırsızları adliyeye sevk edildi

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Konya’nın Ereğli ilçesinde, 15 büyükbaş hayvanı çalan 7 şüpheli yakalandı. Çalınan hayvanlardan 14’ünün telef olduğu belirlenirken şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, ilçeye bağlı Zengen Mahallesinde 25 Mart Çarşamba günü meydana geldi. Ereğli Bor yolu üzerinde bulunan Ethem Erdoğan'a ait çiftlikte gece geç saatlerde, şüpheliler tarafından ahırdan çıkarılan 30 inekten 15’i araziye kaçarken geri kalan hayvanlar çalındı. Hayvanların yüklendiği kamyonun Osmaniye’de jandarma kontrol noktasını fark ederek kaçtığı dağ yolunda çoğu gebe olan ineklerin araçtan atılması üzerine 14 hayvan telef oldu. Kamyon ve ona öncülük eden araç jandarmanın takibi üzerine yakalandı. Şüpheli 7 kişi, Osmaniye’den Ereğli ilçesine getirilerek güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Bölge halkının korkulu rüyası haline gelen hırsızlara adliye girişinde hayvan üreticileri tepki gösterdi.

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