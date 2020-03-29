Umreden dönüp karantina süresi dolanların, evlerine gönderilmesi bekleniyor (2)

BUGÜN YAPILACAK TAHLİYE ERTELENDİ
Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 14 gün karantina süresi dolan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanların bugün evlerine gönderilmesi beklenirken, tahliye işlemlerinin ertelendiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ
2020-03-29 17:28:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.