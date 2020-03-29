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Konya'da trafik kazasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İHA

Konya'nın Güneysınır ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Konya'da trafik kazasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Konya'nın Güneysınır ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Güneysınır ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönüne seyir halinde olan Abdullah Ünal idaresindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Veysel Akbaş yönetimindeki 42 SP 397 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Abdullah Ünal ve eşi Asiye Ünal ile diğer aracın sürücüsü Veysel Akbaş ve eşi Fatma Akbaş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mustafa Akbaş ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Davut Köse'nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Diğer yaralılar Zeynep ve Beyza Ünal ve Emin Akbaş’ın tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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