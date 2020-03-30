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Konyaspor, Robert Mak ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

İHA

Konyaspor'a ara transfer döneminde kadrosuna Zenit'ten dahil ettiği Robert Mak ile sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshetti.

Konyaspor, Robert Mak ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Konyaspor'a ara transfer döneminde kadrosuna Zenit’ten dahil ettiği Robert Mak ile sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshetti.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Bireysel çalışmalarına Konya’da devam eden oyuncumuz Robert Mak, koronavirüs (COVID19) salgını nedeniyle ailesi için endişelendiğini ve bu dönemde yanlarında olmak istediğini yönetim kurulumuza bildirdi. Robert Mak, Süper Lig’in yeniden başlama tarihiyle ilgili belirsizliğin bu kararı almasında önemli rol oynadığını belirterek, talebin ‘insani açıdan’ değerlendirilmesini ve sözleşmenin feshi konusunda yönetim kurulumuzun kendisine yardımcı olmasını istedi. Yönetim kurulumuz ise, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, bu dönemde aklı sürekli ailesinde olan futbolcuları belli bir hedefe motive etmenin daha da zorlaştığını değerlendirerek, oyuncumuz Robert Mak’ın sözleşmesini feshetme talebini kabul etti. Robert Mak’a kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz" denildi.

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