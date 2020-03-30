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Konya'da tarihi bedesten esnafı sıkıntılı süreçte işçi çıkarmayacak

İHA

Konya Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Dölek, korona virüs ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirlere en üst düzeyde uyduklarını belirterek, "Bu sıkıntılı süreçte de görmemeye devam edeceğiz. Sıkıntılara birlikte göğüs gereceğiz. İşletmelerimizin bereketi olarak gördüğümüz işçilerimizi bu süreçte sahipsiz bırakmayacağız" dedi.

Konya'da tarihi bedesten esnafı sıkıntılı süreçte işçi çıkarmayacak

Konya Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Dölek, korona virüs ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirlere en üst düzeyde uyduklarını belirterek, "Bu sıkıntılı süreçte de görmemeye devam edeceğiz. Sıkıntılara birlikte göğüs gereceğiz. İşletmelerimizin bereketi olarak gördüğümüz işçilerimizi bu süreçte sahipsiz bırakmayacağız" dedi.
Konya Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Dölek, korona virüs ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirlere Bedesten esnafı olarak en üst düzeyde uyduklarını belirtti. Başkan Dölek, "Cumhurbaşkanımız ve yönetiminde bulunan bakanlarımız bu süreci en hafif atlatmamız için olağanüstü bir gayret göstermektedirler. 24 saat mesai kavramı ile canla başla çalışıyorlar. Sağlık Bakanımızın çabalarını milletimiz takdirle takip ediyor. Bizim de hem Sivil Toplum Kuruluşları olarak hem de esnaf olarak hükumetimize yardımcı olmamız gerekiyor. Konya esnafı bugüne kadar her daim Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin yanında olmuştur. Milletçe birçok badireden geçtik. Bu badireden de en az kayıpla geçmeyi başaracağız inşallah. Konya Bedesten esnafı vatanını, milletini sever, işçinin hak ve hukukunu en üst seviyede gözetir. Esnafımız korona virüs sürecinde büyük oranda olumsuz etkilendi. Çarşıda hayat durdu. Ancak yapacak bir şey yok. Bu, kimsenin elinde olan bir durum değil. Korona virüs uluslararası bir sorun durumunda. Bu sorun ile en üst düzeyde mücadele için hükümetler çaba sarf ediyor. Biz de esnaf temsilcileri olarak bu çabanın içerisinde olmaya çalışıyoruz. Bedesten esnafı zaten değişen dünya koşullarında ayakta kalma mücadelesi vermekteydi. Buna rağmen birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Biz dernek olarak esnaflarımızla gerekli görüşmeleri yaparak işçi çıkarmamaya karar verdik. İşçiler işletmelerimizin olmazsa olmaz unsurları. Ahilik ahlakı gereği işçilerimizi kendimizden ayrı görmüyoruz zaten. Bu sıkıntılı süreçte de görmemeye devam edeceğiz. Sıkıntılara birlikte göğüs gereceğiz. İşletmelerimizin bereketi olarak gördüğümüz işçilerimizi bu süreçte sahipsiz bırakmayacağız. Durumu kötü olan esnafımızla dayanışma içerisinde olacağız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. İşçilerimiz müsterih olsunlar. Dükkanlarımız kapalı da olsa, iş hacmimiz minimuma da inse, onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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