Kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak ekin tarlasına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, BeyşehirKonya Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. yönetimindeki 42 FP 406 plakalı otomobil Beyşehir'den Konya istikametine seyir halindeyken Çukurağıl Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ekin tarlasına girdikten sonra durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.