Başkan Altay: "Konya için şimdi Konyalıya yardım etme zamanı"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile istişarede bulunarak, koronavirüs salgını sebebiyle işini kaybeden veya bu süreçten olumsuz etkilenenler için yardım ve destek çalışması başlattıklarını açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile telekonferans üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını sebebiyle işini kaybeden veya bu süreçten olumsuz etkilenenler için yapılacak destek çalışmalarının istişare edildiği toplantıda Konya’nın belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, sanayicileri ve işletme sahiplerinin her zaman olduğu gibi bu süreçte de birlikte hareket etmesi kararlaştırıldı.



"Hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız"

Toplantıyı değerlendiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde de önemli bir sınavdan geçildiğini belirterek, “Bize düşen bu sınavdan başarıyla geçmek ve en az zarar ile atlatmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde devletimiz büyük bir çaba içinde virüsle mücadele ediyor. Bu zor süreçte hepimiz taşın altına elimizi koymalı ve kardeşliğimizi göstermek için bu günleri bir fırsat olarak görmeliyiz” dedi.

Belediyeler olarak bu dönem üzerlerine düşen sosyal sorumluluğun farkında olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Attığımız adımlarla kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Devlet olarak ihtiyaç sahibi her bir kardeşimize el uzatmaya gücümüz var. Sadece son bir ayda 10 bin kardeşimizin derdine derman olduk. Bu şehirde kimseyi açta ve açıkta bırakmayacağız dedik ve bırakmayız inşallah” diye konuştu.



"Şimdi destek zamanı"

Konya’nın bereketli ve sosyal yardımlaşmada dünyaya örnek bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bu şehir ne zaman kendilerine ihtiyaç olsa infak etme ve yardımda yarışmayı seven bir şehir. Biliyorsunuz, son zamanlarda işletmeler kapandı, kardeşlerimiz aşsız kaldı. Bu güne kadar üreterek ve hizmet ederek bu şehre destek olan kardeşlerimizin yanında durma sırası bize geldi. Dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan Konya için şimdi Konyalıya yardım etme zamanı” şeklinde konuştu.



"Güçlerimizi birleştiriyoruz"

Şehirde alan el ile veren el arasında köprü olmak için yola çıktıklarını kaydeden Başkan Altay, “Gücünü köklü tarihinden alan bu şehirde hiçbir dönemde açta ve açıkta kimseyi bırakmadık. Hele ki yaklaşan mübarek Ramazan ayı bizim için iyi bir fırsat. Aşı kaynamayan ev, neşesi eksik çocuk, mutfağı boş anne ve ne olacak diye düşünen baba bırakmamak için şimdi sıra bizde. Konyamızda belediyelerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız, hayırseverlerimiz, işadamlarımız bir araya gelerek büyük bir hayır ve bereket organizasyonuna imza atacağız. Bu bereketli yolda yıllardır mazlumlara kol kanat geren dernek ve vakıflarımızla işbirliği yaparak güçlerimizi birleştiriyoruz. Konya her zaman olduğu gibi üzerine düşeni yapacaktır, bundan hiçbir şüphemiz yok” dedi.

Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesinin www.konya.bel.tr internet adresine girerek yardımların kolayca yapılacağını, yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarının da giderileceğini belirterek, “Bir elin verdiğini diğer el görmeden şehrimizin kardeşliğini artıracağız. Allah her bir kardeşimizden razı olsun” dedi.

Bağışlar Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Yardım Hesabına (TR 53000 1500 15800 731 000 8519) yapılabiliyor.

