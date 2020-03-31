Akşehir’de Korona virüs denetimi

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Akşehir ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda şehirlerarası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılacağının duyurulması sonrasında şehir giriş ve çıkışlarında denetimler gerçekleştirildi.

Şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasıyla Konya il sınırlarına giriş ve çıkışlarda yapılmaya başlanan denetimler kapsamında; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler AfyonkarahisarKonya arasındaki D300 Karayolunda denetim yaptı. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de Isparta yolu üzerinde araçları ve transit geçen yolcu otobüslerini durdurarak, sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçerek genel durumlarını kontrol etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.