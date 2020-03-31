Kulu’da polisler ateş ölçümü yaptı, uyarılarda bulundu

Konya’nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından karayollarında denetimler gerçekleştirilirken, korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirme ve ateş ölçümü yapıldı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Konya Ankara Karayolu güzergahında denetimlerine devam ediyor. Karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, durdurulan araçlardaki vatandaşları korona virüsle ilgili bilgilendirerek, ateş ölçümü yaptı. Yolculuk yapanlara uyarılarda bulunan trafik polisleri, gereksiz yere yolculuk yapmayıp hem kendi ve hem de toplum sağlığını zora sokmamak ve sağlığımız için "Evde kal” çağrısını hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.