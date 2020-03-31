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Konya'da esnaf ve iş yerleri kapananlardan 2 ay su parası alınmayacak

DHA

Konya'da esnaf ve iş yerleri kapananlardan 2 ay su parası alınmayacak


KONYA,(DHA)KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle iş yeri kapanan ve bu nedenle işsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti alınmayacağını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "1 Nisan'dan itibaren Esnaf Odaları Birliğimizin Esnaf Bilgi Sistemi´ne kayıtlı tüm esnafımıza 2 ay boyunca iş yerinde suyu ücretsiz vereceğiz. Bu süreçte borçtan dolayı su kesintisi yapmayacağız ve suyu kesik abonelerimizin sularını açacağız" dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su fiyatlarını 2019 yılı rakamlarına geri çektiklerini açıkladı. Türkiye´nin aldığı önlemler ve kriz yönetimiyle dünyaya örnek olduğunu belirten Altay,  belediyeye ait gayrimenkullerde kiracı olanlardan 2 aylık sürede kira alınmayacağını kaydetti. Altay, ''Abonman yükleyen öğrenci ve öğretmenlerimizi mağdur etmeyeceğimizi söyledik. Toplu ulaşımda devletimizin aldığı önlemleri harfiyen uyguladık. Sokakta kalan hemşerilerimizi otellere yerleştirdik. Umreden dönen, şehrimizde karantina altına alınan misafirlerimizin ihtiyaçlarını giderdik. Sadece 1 ayda 10 bin hemşerimize gıda ve temizlik maddesi desteği sağladık'' diye konuştu. 
Konya´da, hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacaklarını ifade eden Altay, su fiyatlarında önemli bir indirime giderek, fiyatları 2019 rakamlarına geri çektiklerinin söyledi.
İş yeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti almayacaklarını belirten Altay, şöyle konuştu:
''1 Nisan'dan itibaren Esnaf Odaları Birliğimizin Esnaf Bilgi Sistemi´ne kayıtlı tüm esnafımıza 2 ay boyunca iş yerinde suyu ücretsiz vereceğiz. Bu süreçte borçtan dolayı su kesintisi yapmayacağız ve suyu kesik abonelerimizin sularını açacağız. İş yeri kapanan ve yine çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalan hemşerilerimize sosyal destek sağlayacağız. İhtiyaç sahibi tüm hemşerilerimize hane halkı sayısına bağlı olarak destek vereceğiz.''
Altay, başvurularla ilgili büyükşehir belediyesinin internet sayfasının ve sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların takip edilmesi konusunda uyarıda bulundu. 
  DHA-Genel Türkiye-Konya DHA
2020-03-31 15:21:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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