Konya’da test sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesi başladı

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Konya’da karantina sürecini tamamlayan ve son test sonuçları negatif çıkan umreciler kaldıkları yurtlardan ayrılmaya başladı.

Suudi Arabistan’dan umre ibadetinden dönenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı tedbirler doğrultusunda Valilik koordinasyonunda 14 gün süreyle gözetim altında tutuldu. Konya’daki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah yurtlarındaki süreci tamamlayan ve sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesine başlandı. İlk kafile yolcu otobüsleriyle İzmir’e doğru yola çıktı.

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