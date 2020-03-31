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Konya’da test sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesi başladı

İHA

Konya'da karantina sürecini tamamlayan ve son test sonuçları negatif çıkan umreciler kaldıkları yurtlardan ayrılmaya başladı.

Konya’da test sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesi başladı

Konya’da karantina sürecini tamamlayan ve son test sonuçları negatif çıkan umreciler kaldıkları yurtlardan ayrılmaya başladı.
Suudi Arabistan’dan umre ibadetinden dönenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı tedbirler doğrultusunda Valilik koordinasyonunda 14 gün süreyle gözetim altında tutuldu. Konya’daki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah yurtlarındaki süreci tamamlayan ve sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesine başlandı. İlk kafile yolcu otobüsleriyle İzmir’e doğru yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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