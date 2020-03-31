Umre dönüşü karantinaya alınanlardan koronavirüs şüpheliler hastaneye götürüldü (2)

Altın fiyatları ne kadar?

"Bazı şeyler asla değişmez"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TEST SONUCU NEGATİF ÇIKANLARIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki iki KYK yurduna yerleştirilenlerden 2 bin 200 kişiden koronavirüs şüphesi olanlar, bugün belediye otobüsleriyle hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kovid-19 test sonuçları negatif çıkanlar ise akşam saatlerinde tahliye edilmeye başlandı. Evlerinde de 14 gün karantinada kalacaklarına yönelik tebligat imzalatıldı. İl dışına gidecekler sosyal mesafe kuralına göre otobüsleri yerleştirildi. Tahliye işlemlerinin gece yarısına kadar süreceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYATolga YANIK

2020-03-31 21:42:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.