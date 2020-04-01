

KONYA'da üvey annesi Suriye Uyruklu Raaşa Osman'ın (27) hortumla döverek öldürdüğü Azzam Al Abdullah'ın (7), amcası İsmail Al Abdullah, yeğeninin üvey annesi tarafından sürekli dövüldüğünü söyledi. Üvey annenin, kendilerine koronavirüs nedeniyle öldüğünü söylediği yeğenini hemen defnetmek istediğini anlatan amca, ''Kimsenin haberi olmadan çocuğu gömmek istedi. Biz de komşudan yardım isteyip, polis ve sağlık ekiplerini çağırdık. Raaşa kendi çocuklarını kayırıp, yeğenime çöpten malzeme toplatıp, sattırıyordu. Parayı da elinden alıyordu'' dedi. Acı olay, geçen cumartesi gecesi saat 01.30 sıralarında Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak'taki evde meydana geldi. 112 Acil Servis'i arayan bir kişi, yeğeni Azzam Al Abdullah'ı yatağında ölü bulduklarını, çocuğun koronavirüs nedeniyle öldüğünü söyledi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, küçük çocuğun vücudunda, darbeye bağlı çok sayıda morluk olduğunu tespit etti. Polisin yaptığı incelemede de babası yaklaşık 15 gün önce sınır dışı edilen çocuğun, üvey annesi Raaşa Osman ve kardeşleriyle birlikte kaldığı ve üvey annesi tarafından sokaklarda kağıt toplattırıldığı ortaya çıktı. ÖNCE 'SOKAKTA KAVGA ETTİ' DEDİ, SONRA SUÇUNU İTİRAF ETTİ Polis, üvey anne Raaşa Osman'ı gözaltına aldı. Raaşa Osman, ilk olarak polise, Abdullah'ın kağıt toplamak için evden çıktığını, kavga edip geri geldiğini, bu nedenle vücudunda morluklar olduğunu söyledi. Polisin anlatımlarındaki çelişkiler üzerine sorguya aldığı üvey anne, Abdullah'ı, eve geç geldiği için hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere attığını itiraf etti. Osman, çocuğu daha önce de dövdüğünü söyledi. Kardeşleri de üvey anneleri Raaşa Osman'ın, Azzam Al Abdullah'ı hortumla dövdükten sonra havaya kaldırıp yere attığını, baygınlık geçirince de yüzüne su döktüğünü, ağzından kan gelmesi üzerine yatağına yatırdığını anlattı. Adliyeye sevk edilen Raaşa Osman, mahkemece, 'çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklandı. KİMSEYE HABER VERMEDEN ÇOCUĞU GÖMMEYİ DÜŞÜNMÜŞ Azzam Al Abdullah'ın amcası İsmail Al Abdullah, yeğeninin üvey annesi tarafından sürekli dövülüğünü belirterek, şunları söyledi: ''Babası Suriye'ye gittikten sonra Azzam Al Abdullah, üvey annesi ve kardeşleriyle kaldı. Raaşa çok sinirliydi. Kendi çocuklarını bile dövüyordu. Beni telefonla arayıp, Azzam'ın öldüğünü söyleyince hemen evlerine gittim. Raaşa, bana çocuğun koronavirüsten öldüğünü ve hemen gömmemizi söyledi. Raaşa sürekli ağlıyordu. Sinirli bir hali vardı. 'Babaları Suriye'ye gitti biz burada kaldık' dedi. İçeri girdiğimde çocuğu kefenlemiş gibi battaniyeye sarmışlar. Gömeceklerdi. Gömmek için hazırlık yapmışlardı. Kimsenin haberi olsun istememiş. Biz koronavirüsten de olsa yeğenime bakmak istedik. Belki çöpten filan birşey yedi, boğazında bir şey kalıpta mı öldü, diye düşündük. Raaşa kimsenin haberi olmadan yeğenimi gömecekti.'' 'AYAĞIYLA ÇOCUĞUN GÖĞSÜNE BASMIŞ' Yeğeninin vücudunda hortum izlerini fark ettikten sonra komşularının yardımıyla polis ve sağlık görevlisini aradıklarını ifade eden Abdullah, ''Üzerini açtığımda vücudunda hortum izleri vardı. Ayağıyla çocuğun göğsüne basmış. Kendi çocuklarını yanından ayırmazdı. Onları sobanın yanında oturturdu. Yeğenimi ise yağmur altında dışarıda bekletirdi. Yağmur, kar demeden çöpten malzeme toplatırdı. Yeğenim gidip çalışıyor, kazandığı parayı da Raaşa'ya veriyordu. Çocuğu hiç evde oturtmaz, sürekli çalıştırırdı" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olayın meydana geldiği evden detay-Amca röp.-Raaşa Osman'ın adliyeye sevk edilmesi HaberKamera: Tolga YANIKHasan DÖNMEZ KONYA DHA)) DHA-Gündem Türkiye-Konya

2020-04-01 10:14:18



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