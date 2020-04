'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Başkan Kılca'dan destek

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı milli dayanışma kampanyasına bir aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

'Biz, tek nefes olmak için hazır bekleyen bir milletiz' diyen Başkan Kılca, "Korona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu zor süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza katkı sunmak amacıyla bu ayki maaşımı bağışlıyorum" dedi. Millet olarak birlik, beraberlik, dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket ettikleri zaman her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini ifade eden Kılca, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini arttıran korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında her türlü tedbir alındı. Bu zorlu dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir nebze de olsa destek olmak adına 1 aylık maaşımı bağışlama kararı aldım" dedi.



“Milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır”

Başkan Kılca, "Ülke ve millet olarak bugüne kadar karşılaştığımız her sıkıntının, uğradığımız her türlü saldırının üstesinden birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha sıkı sarılarak geldik. Bizler tek nefes olmak için hazır bekleyen bir milletiz. İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda, hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de, işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır. Ülkemiz yapılan bu gayretli çalışmalarla bugüne kadar olduğu gibi bu olumsuzluktan da en az etkiyle kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı milli dayanışma kampanyasına destek olacağımızı ifade ediyoruz. Türkiye’nin en büyük gücü, işte bu birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıdır. Bizler böyle yumruk gibi bir arada olduğumuz, bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlendiğimiz sürece, Allah’ın izniyle, bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur. Gücü ve duasıyla yanımızda dağ gibi duran milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.